Advertisements

استبعاد مدينتي بلباو ودبلن من استضافة مباريات يورو 2020

الجمعة 23/أبريل/2021 - 04:30 م
بوابة الفجر
Advertisements
أعلن الإتحاد الأوروبي لكرة القدم "ويفا" الجمعة استبعاد مدينتي بلباو الإسبانية ودبلن الإيرلندية من استضافة مباريات كأس أوروبا 2020، على خلفية عدم تقديم ضمانات لحضور الجماهير، واعتماد إشبيلية بدلاً من مدينة إقليم الباسك وتقاسم لندن وسان بطرسبورغ المباريات المقررة سابقاً في دبلن.

وتأجلت نهائيات كأس أوروبا 2020 للصيف المقبل (من 11 يونيو حتى 11 يوليو المقبلين) بسبب تداعيات فيروس كورونا، على أن تقام في 11 مدينة مختلفة في 11 دولة.

كما تم تأكيد استقبال ميونيخ للمباريات، من بينها القمة بين ألمانيا وفرنسا في 15 يونيو، في حين زالت الشكوك بشأن كل من باكو، روما، بوخارست، جلاسكو، كوبنهاغن، بودابست وأمستردام.

وعبّر رئيس الاتحاد القاري للعبة السلوفيني ألكسندر تشيفيرين عن سعادته من قدرة "ضمان بيئة آمنة واحتفالية" مع تواجد جماهيري في "جميع المباريات"، وهو الشرط الاساس الذي فرضه "ويفا" على المنظمين على الرغم من الأزمة الصحيّة بسبب جائحة "كوفيد-19".

من ناحيته، استبق البولندي زبيجنيو بونييك نائب "ويفا" صدور القرار الرسمي ونشر على موقع التواصل "تويتر": "هناك القليل من العمل أمامنا، نحن نبدأ من جديد - معسكر، سفر، جميع الأمور اللوجستية".

وستستضيف سان بطرسبورج التي كانت على لائحة المدن المستضيفة، 3 مباريات جديدة في الدور الأوّل، تجمع بولندا مع سلوفاكيا والسويد مع سلوفاكيا والسويد مع بولندا.

وضمن السياق ذاته، أكد رئيس اللجنة التنظيمية الروسية أليكسي سوروكين "اليوم، ننطلق من نسبة 50 في المئة (للجماهير). هي الحد الأدنى المطلوب من ويفا. في حال كنا أمام إحتمالية التغيير، ستكون هناك زيادة".

وتستقبل لندن منافسات الدور ثمن النهائي المقررة سابقاً في دبلن، على أن تضاف إلى المباريات السبع السابقة التي تستضيفها العاصمة الانكليزية على ملعب "ويمبلي" الشهير، منها الدور نصف النهائي والمباراة النهائية.

واعتبرت إشبيلية التي لم تكن على لائحة المدن المنظمة، الخيار الأمثل منذ بضعة أيام من قبل الإتحاد الاسباني للعبة للاستعاضة عن بلباو والمباريات الأربع التي كان من المقرر أن تستضيفها.

واستبعد "ويفا" مدينة بلباو من استضافة المباريات الأربعاء، في وقت انتقدت اللجنة المحلية المكلفة تنظيم أربع مباريات في هذه المدينة الباسكية على ملعب "سان ماميس"، الخطوة "الأحادية" من قبل الاتحاد القاري وطالبته بتعويضات مقابل الاموال التي صرفتها على تنظيم هذا الحدث.

وكانت مدن بودابست وسان بطرسبورج وباكو وأمستردام وبوخارست وجلاسكو وكوبنهاجن وروما ولندن، وعدت بنسبة حضور جماهيري تتراوح ما بين 25 في المئة حتى 100 بالمئة، بينما أفاد الاتحاد الاوروبي في بيانه الصحفي الجمعة إن ميونيخ ستستقبل "14.500 متفرج على الأقل".

أخبار تهمك

العربية: وفاة الشقيق الأصغر لـ حسني مبارك

منذ ساعتين و 51 دقيقة

عاجل - الزمالك يقرر التخلي عن نجمي الفريق نهاية الموسم

منذ أقل من نصف ساعة

شرط وحيد يفصل أجويرو عن الانتقال إلى برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

"الجريدة الرسمية" تنشر قرار زيادة أسعار البنزين

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الحكومة تحسم الجدل بشأن الامتحانات الإلكترونية للثانوية العامة

منذ حوالي 4 ساعات

شاهد.. مؤمن زكريا يفجر مفاجأة مدوية ويعلن عودته للملاعب قريبا

منذ يوم

تعليق مثُير من مدرب خيتافي بعد الهزيمة بخماسية أمام برشلونة

منذ ساعتين و 47 دقيقة

عاجل.. الأهلي يطلب تأجيل مباراة القمة

منذ حوالي 5 ساعات

تهديد من السوادن لإثيوبيا بشأن أزمة سد النهضة

منذ ساعة و نصف

عاجل - بشرى سارة في الأهلي.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 17 ساعة

شوقى غريب يكشف عن أسماء الثلاثي الكبار فى قائمة منتخب مصر الأولمبي

منذ ساعة و 13 دقيقة

عاجل.. وفاة 48 شخصا بكورونا والإصابات مستمرة في الارتفاع (بيان رسمي)

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل - قرار ناري ضد لاعبي الأهلي بعد الهزيمة من سموحة

منذ يومين

وضع كورونا مقلق وفرض قيود قريبا.. 5 رسائل جديدة من متحدث الحكومة

منذ يوم

ميسي يعادل رقم كريستيانو رونالدو

منذ حوالي 7 ساعات

بدر بانون يُثير القلق داخل القلعة الحمراء قبل مواجهة إنبي

منذ أقل من ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:28 م

تهديد من السوادن لإثيوبيا بشأن أزمة سد النهضة

"الجريدة الرسمية" تنشر قرار زيادة أسعار البنزين

10:32 ص

تعليق مثُير من مدرب خيتافي بعد الهزيمة بخماسية أمام برشلونة

02:10 م

عاجل - بشرى سارة في الأهلي.. طالع التفاصيل

12:00 ص

شاهد.. مؤمن زكريا يفجر مفاجأة مدوية ويعلن عودته للملاعب قريبا

08:28 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر