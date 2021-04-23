قاتل ابنته بالشرقية: ألقتها على الأرض.. ومكنتش اقصد اموتها



كشف مصدر عن أن محمود رأفت 23 عاما عامل اعترف بالاعتداء على طفلته الراحلة "ريتاج"6 أشهر وإلقائها في الأرض داخل منزل أسرة زوجته بمركز الإبراهيمية بمحافظة الشرقية.



وقال الأب المتهم أمام جهات التحقيق المختصة: " أنا مضربتهاش بالروسية أنا رمتها على الأرض بس.. مكنتش أقصد أقتلها".



وكان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا يفيد بورود بلاغا لمركز شرطة الإبراهيمية، باستقبال المستشفى المركزي طفلة رضيعة مصابة بنزيف وكسر في الجمجمة. وعلى الفور انتقلت قوة من ضباط مباحث مركز شرطة الإبراهيمية لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة وتبين من التحريات أن والد الطفلة الرضيعة، يعمل نجارا مسلحا، وراء ارتكاب الواقعة.



وتوصلت التحريات إلى وقوع مشاجرة بين المتهم وزوجته، بسبب خلافات أسرية، تركت على إثرها المنزل، وتوجهت إلى منزل والدها وأقامت به عدة أيام، وأثناء توجهه إليها لمطالبتها بالعودة معه إلى منزلهما رفضت وتطور الأمر إلى وقوع مشادة كلامية بين الأب المتهم وزوجته. وأثناء ذلك قام المتهم بضرب الطفلة برأسه وألقاها على الأرض.



وتمكن ضباط مباحث المركز القبض على الأب المتهم، وتحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت وباشرت التحقيقات، وأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات كما تقرر تجديد حبسه 15 يوما.