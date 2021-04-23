عاجل - الزمالك يقرر التخلي عن نجمي الفريق نهاية الموسم









استقر مسؤولو اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام الزمالك برئاسة اللواء عماد عبد العزيز، على عرض حارسي الفريق محمود عبد الرحيم جنش ومحمد أبوجبل للبيع في الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.





عرض حارسي الزمالك للبيع في الميركاتو الصيفي





وجاء قرار مجلس الزمالك الغير معلن بناءا على رغبة المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، الذي كتب تقريرا حول أسباب تراجع مستوي الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض، وخروجه من دوري أبطال أفريقيا وخسارته أمام الأهلي بالجولة الرابعة المؤجلة من بطولة الدوري المصري.





من جانبه كشف مصدر مطلع داخل الزمالك أن تقرير المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض، أكد على وجود خلافات بين جنش وأبو جبل أدت لتراجع مستواهم وهبوط الروح المعنوية للفريق.





وأضاف المصدر أن تقرير المدرب الفرنسي أكد أن الحارسين تخطيا الـ 35 عاما وليس لديهما جديد يقدمانه للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، وأن استمرارهما بالفريق يعني استمرار خناقاتهما واستمرار انهيار الروح المعنوية.





وأتم المصدر موضحا أن المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، لم يطلب شراء أي حارس جديد بل إنه طلب الاعتماد علي الحارس محمد عواد في الفترة المقبلة.



