مدينة "ووهان"الصينية تبدأ التعافي من أزمة"كورونا" وتحقق نمو58.4%

حققت مدينة وهان الصينة التى كانت البوؤرة الرئسية لإنتشار وباء كورونا حول العالم نموا بنحو 58.4 بالمئة من نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من عام 2021، وهو تعافي اقتصادي قوي للمدينة التى تضررت بشدة من أزمة كورونا.

وتمكنت حاضرة مقاطعة هوبي من تحقيق انتعاش اقتصادي قوي بعد تقلص الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 40.5 في المائة على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2020 بسبب الإغلاق الطويل لاحتواء الوباء.

وفي الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2021، وصل رقم الناتج المحلي الإجمالي في ووهان إلى حوالي 357.4 مليار يوان (حوالي 55 مليار دولار أمريكي)، وفقًا لمكتب الإحصاء المحلي.

كما سجلت المدينة زيادة هائلة على أساس سنوي بنسبة 92.2 في المائة في تجارتها الخارجية خلال هذه الفترة. وزادت صادراتها بنسبة 123.4 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى حوالي 38.7 مليار يوان في هذه الفترة ، بينما زادت وارداتها بنحو 68 في المائة لتصل إلى حوالي 37.5 مليار يوان.