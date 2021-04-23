حقيقة لحاق علي معلول بلقاء القمة أمام الزمالك

أصبح الدولي التونسي على معلول الظهير الأيسر لفريق النادي الأهلى، علي بعد خطوات من العودة للمشاركة في التدريبات وينتظر رد طبيب منتخب تونس سهيل الشملى بخصوص حسم مصير مشاركتة مع الأهلى أمام الزمالك فى القمة المقررة يوم 10 مايو المقبل بالدور الثانى لبطولة الدورى الممتاز وذلك بعدما أرسل معلول تقريرا عن تطور حالته الصحية .









وأكد الشملي أن اللاعب سيعود تدريجياً للمشاركة في تدريبات الأهلي قبل مواجهة نادي الزمالك لتجنب تفاقم الإصابة مرة أخرى بينما حذر فى وقت سابق من التعجل فى مشاركته بالمباريات لحين اكتمال شفائه تماماً والتاكد من جاهزيته لتجنب أى انتكاسة جديدة.









وتعرض معلرل للإصابة بتمزق في العضلة الخلفية منذ إصابته مع النادي الأهلي ضد بايرن ميونخ الألماني في نصف نهائي كأس العالم للأندية فبراير الماضي .









ويرغب الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة بيتسو موسيماني مدرب النادي الأهلي فى عودة علي معلول للمشاركة مع الفريق خلال مباراة القمة وكذلك مباراتي ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، وغاب علي معلول عن فوز النادي الأهلي على الزمالك بهدفين لهدف باللقاء المؤجل من الجولة الرابعة لبطولة الدوري المتاز .







