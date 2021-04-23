Advertisements

حقيقة لحاق علي معلول بلقاء القمة أمام الزمالك

الجمعة 23/أبريل/2021 - 04:31 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements
أصبح الدولي التونسي على معلول الظهير الأيسر لفريق النادي الأهلى، علي بعد خطوات من العودة للمشاركة في التدريبات وينتظر رد طبيب منتخب تونس سهيل الشملى بخصوص حسم مصير مشاركتة مع الأهلى أمام الزمالك فى القمة المقررة يوم 10 مايو المقبل بالدور الثانى لبطولة الدورى الممتاز وذلك بعدما أرسل معلول تقريرا عن تطور حالته الصحية .


وأكد الشملي أن اللاعب سيعود تدريجياً للمشاركة في تدريبات الأهلي قبل مواجهة نادي الزمالك لتجنب تفاقم الإصابة مرة أخرى بينما حذر فى وقت سابق من التعجل فى مشاركته بالمباريات لحين اكتمال شفائه تماماً والتاكد من جاهزيته لتجنب أى انتكاسة جديدة.


وتعرض معلرل للإصابة بتمزق في العضلة الخلفية منذ إصابته مع النادي الأهلي ضد بايرن ميونخ الألماني في نصف نهائي كأس العالم للأندية فبراير الماضي .


ويرغب الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة  بيتسو موسيماني مدرب النادي الأهلي فى عودة علي معلول للمشاركة مع الفريق خلال مباراة القمة وكذلك مباراتي ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، وغاب علي معلول عن فوز النادي الأهلي على الزمالك بهدفين لهدف باللقاء المؤجل من الجولة الرابعة لبطولة الدوري المتاز .


ويحتل الزمالك صدارة ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد ٣٣ نقطة، وذلك بعدما خاض ١٥ مباراة، فاز في ١٠ مواجهات وتعادل في ٣ مباريات وخسر في مواجهتين، حيث سجل ٢٤ هدفا وتلقت شباكه ٨ أهداف.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

موسيماني ا معلول بايرن ميونخ الزمالك الأهلي

أخبار تهمك

عاجل.. الحكومة تحسم الجدل بشأن الامتحانات الإلكترونية للثانوية العامة

منذ حوالي 4 ساعات

شاهد.. مؤمن زكريا يفجر مفاجأة مدوية ويعلن عودته للملاعب قريبا

منذ يوم

ميسي يعادل رقم كريستيانو رونالدو

منذ حوالي 7 ساعات

شرط وحيد يفصل أجويرو عن الانتقال إلى برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

"الجريدة الرسمية" تنشر قرار زيادة أسعار البنزين

منذ حوالي 6 ساعات

تهديد من السوادن لإثيوبيا بشأن أزمة سد النهضة

منذ ساعة و نصف

عاجل - الزمالك يقرر التخلي عن نجمي الفريق نهاية الموسم

منذ نصف ساعة

بدر بانون يُثير القلق داخل القلعة الحمراء قبل مواجهة إنبي

منذ ساعة

العربية: وفاة الشقيق الأصغر لـ حسني مبارك

منذ ساعتين و 55 دقيقة

عاجل - قرار ناري ضد لاعبي الأهلي بعد الهزيمة من سموحة

منذ يومين

وضع كورونا مقلق وفرض قيود قريبا.. 5 رسائل جديدة من متحدث الحكومة

منذ يوم

عاجل.. وفاة 48 شخصا بكورونا والإصابات مستمرة في الارتفاع (بيان رسمي)

منذ حوالي 16 ساعة

شوقى غريب يكشف عن أسماء الثلاثي الكبار فى قائمة منتخب مصر الأولمبي

منذ ساعة و 17 دقيقة

عاجل.. الأهلي يطلب تأجيل مباراة القمة

منذ حوالي 5 ساعات

تعليق مثُير من مدرب خيتافي بعد الهزيمة بخماسية أمام برشلونة

منذ ساعتين و 51 دقيقة

عاجل - بشرى سارة في الأهلي.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 17 ساعة

موضوعات متعلقة

بعد غياب 390 يوما .. رامي ربيعة يعود للمشاركة في المباريات الرسمية مع الأهلي أمام سيمبا

مخطط الأهلي الجديد لاستعادة لقب دوري أبطال إفريقيا

قائد الزمالك يطلب المشاركة أمام الأهلي في القمة 117

صلاح ومعلول والشناوي وأبرزهم.. 7 لاعبين حرمتهم الإصابة من مواجهات مصيرية (تقرير)

تعرف أبرز المباريات يغيب عنها علي معلول في الأهلي

معلول يسابق الزمن للمشاركة في القمة

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:28 م

تهديد من السوادن لإثيوبيا بشأن أزمة سد النهضة

"الجريدة الرسمية" تنشر قرار زيادة أسعار البنزين

10:32 ص

تعليق مثُير من مدرب خيتافي بعد الهزيمة بخماسية أمام برشلونة

02:10 م

عاجل - بشرى سارة في الأهلي.. طالع التفاصيل

12:00 ص

شاهد.. مؤمن زكريا يفجر مفاجأة مدوية ويعلن عودته للملاعب قريبا

08:28 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر