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شوقي غريب يصدم ليفربول.. تعرف على التفاصيل

الجمعة 23/أبريل/2021 - 04:40 م
بوابة الفجر
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كشفت تقارير صحفية إنجليزية، اليوم الجمعة، عن تواصل وقع بين شوقي غريب، المدرب الفني للمنتخب الأولمبي، و إدارة نادي ليفربول الإنجليزي، من أجل إبلاغهم بالجدول الخاص بمنتخب مصر، والذي يتضمن مشاركة محمد صلاح، لاعب الريدز، في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة في اليابان.

وقالت صحيفة ليفربول إيكو الإنجليزية، إن مدرب مصر الأولمبي أبلغ ليفربول بالجدول الخاص بالمنتخب الذي يتضمن مشاركة محمد صلاح بأولمبياد طوكيو 2020.

وأوضح مدرب الفراعنة للصحيفة: "تواصلنا مع ليفربول وأخبرناهم ببرنامجنا ومواعيد مبارياتنا وأين ستُقام". 

وأكدت الصحفية، أنه وفقا لما تحدث به شوقي غريب وبهذا الجدول سيغيب صلاح عن غالبية إن لم يكن كل تحضيرات ليفربول الصيفية للموسم الجديد 2021-2022.

وأوقعت قرعة اولمبياد طوكيو في كرة القدم للرجال منتخب مصر الأوليمبي في مجموعة قوية للغاية تضم كل من، إسبانيا، الأرجنتين، وأستراليا.

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