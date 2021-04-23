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وفاة الموسيقار خالد الأمير بعد صراع طويل مع المرض

الجمعة 23/أبريل/2021 - 04:49 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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توفى اليوم الجمعة الموسيقار الكبير خالد الأمير بعد صراع طويل مع المرض.

ونعى نقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر، وفاة الموسيقار خالد الأمير قائلا: " إنا لله وانا اليه راجعون انعي بمزيد الحزن والأسى والألم.


وفاة صديق عمري ورفيق دربي الفنان والموسيقار الكبير خالد الامير الذي وافته المنيه اليوم رحم الله الفقيد وادخله فسيح جناته والهمنا جميعا الصبر والسلوان".

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