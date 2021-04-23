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أحمد فهمي ضيف برنامج المُسابقات "مُهيب ورزان في رمضان" مع رزان مغربي ومهيب عبد الهادي "الليلة" على "MBC مصر"

الجمعة 23/أبريل/2021 - 04:48 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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في أحدث حلقات برنامج المُسابقات اليومي "مُهيب ورزان في رمضان"، مع مُهيب عبد الهادي ورزان مغربي، والذي تعرضه قناة "MBC مصر" في تمام الحادية عشر والنصف مساءً، يواصل البرنامج التجول في الأحياء المصرية المُختلفة ويقدم الكثير من الجوائز المالية القيمة لمن يُشارك في الألعاب والمُسابقات المُختلفة بالإضافة لتقديم تبرعات مالية مميزة يوميًا للمؤسسات الخيرية، وقد شاركت غي حلقات البرنامج جتي الآن النجوم، سامح حسين، وإدوارد، وبشري، وعامر صبري، وسيشارك في حلقة الليلة أحمد فهمي، وخلال الحلقات السابقة أهدي البرنامج جانب من التبرعات القيمة إلي عدد من المؤسسات الإجتماعية ومنها بيت الزكاة، ومستشفي الناس، ومستشفي بهية، وجمعية رسالة، ومستشفي سرطان الأطفال، ومستشفي معهد الأورام.. وغيرها...



يُعرض برنامج "مُهيب ورزان في رمضان" على" MBCمصر" يوميًا في رمضان، وتُعرض هذه الحلقة الجمعة 23 إبريل 2021 الساعة 11:30 مساء.

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