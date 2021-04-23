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"الصين" تسجل ما يقرب من 405 الالاف براءة اختراع العام الماضي

الجمعة 23/أبريل/2021 - 04:37 م
اختتراعات صينية
اختتراعات صينية
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أعلنت الهيئة الوطنية الصينية للملكية الفكرية، أن الصين سجلت ما يقرب 405 الاف عملية براءة اختراع في عام 2020.

وتشمل عمليات براءات الاختراع نقل براءات الاختراع والترخيص والتعهد.

وقال لي شياو يون، مسؤول في الهيئة الوطنية الصينية للملكية الفكريةفي مؤتمر يسلط الضوء على التنمية عالية الجودة لحقوق الملكية الفكرية، إن الهيئة تحاول تنمية النظام البيئي الودي لدعم عمليات براءات الاختراع في البلاد والاستفادة من إنجازات الابتكار.

وقال لي إن الصين عززت نظام الخدمة لعمليات براءات الاختراع لتعزيز الانتفاع الفعال بحقوق الملكية الفكرية وكذلك التحول الصناعي والارتقاء به.

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