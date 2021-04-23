تحرير 40 محضر مخالفة وضبط 300 شيشة بالقليوبية (صور)

شنت الأجهزة التنفيذية بالقليوبية، اليوم الجمعة، حملاتها للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، واتباع كافة القواعد لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين طبقًا لقرارات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وتكليفات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية.



يأتي ذلك ضمن خطة الدولة الشاملة والإجراءات الاحترازية للوقاية وحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.



وفي هذا الإطار شن رؤساء مجالس المدن والأحياء ونوابهم حملات مكبرة، لمتابعة الإجراءات الاحترازية، وقد أسفرت الحملات عن تحرير 40 محضر مخالفة لعدم ارتداء الكمامة، كما جرى المرور على المطاعم والكافيهات والصيدليات والمحلات التجارية والتنبيه على المواطنين وأصحاب المحلات بضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية واستخدام الكمامات والكحول والتباعد الاجتماعي.



كما جرى شن حملات تفتيشية مفاجئة على بعض المقاهي والكافتيريات، للتأكد من الالتزام بالقرارات الصادرة، حيث جرى ضبط 300 شيشة وجرى مصادرتها وغلق بعض المقاهي المخالفة، واتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين.