Advertisements

تحرير 40 محضر مخالفة وضبط 300 شيشة بالقليوبية (صور)

الجمعة 23/أبريل/2021 - 04:51 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
Advertisements
شنت الأجهزة التنفيذية بالقليوبية، اليوم الجمعة، حملاتها للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، واتباع كافة القواعد لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين طبقًا لقرارات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وتكليفات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية.

يأتي ذلك ضمن خطة الدولة الشاملة والإجراءات الاحترازية للوقاية وحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وفي هذا الإطار شن رؤساء مجالس المدن والأحياء ونوابهم حملات مكبرة، لمتابعة الإجراءات الاحترازية، وقد أسفرت الحملات عن تحرير 40 محضر مخالفة لعدم ارتداء الكمامة، كما جرى المرور على المطاعم والكافيهات والصيدليات والمحلات التجارية والتنبيه على المواطنين وأصحاب المحلات بضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية واستخدام الكمامات والكحول والتباعد الاجتماعي.

كما جرى شن حملات تفتيشية مفاجئة على بعض المقاهي والكافتيريات، للتأكد من الالتزام بالقرارات الصادرة، حيث جرى ضبط 300 شيشة وجرى مصادرتها وغلق بعض المقاهي المخالفة، واتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين.
تحرير 40 محضر مخالفة وضبط 300 شيشة بالقليوبية (صور)
تحرير 40 محضر مخالفة وضبط 300 شيشة بالقليوبية (صور)
تحرير 40 محضر مخالفة وضبط 300 شيشة بالقليوبية (صور)
تحرير 40 محضر مخالفة وضبط 300 شيشة بالقليوبية (صور)
تحرير 40 محضر مخالفة وضبط 300 شيشة بالقليوبية (صور)
تحرير 40 محضر مخالفة وضبط 300 شيشة بالقليوبية (صور)

أخبار تهمك

مانشستر يوناتيد يفجر مفاجأة كبرى ويقترب من ضم هذا اللاعب

منذ 39 دقيقة

تعليق مثُير من مدرب خيتافي بعد الهزيمة بخماسية أمام برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

انتهي الأمر.. ريال مدريد يخطف كبرى صفقات برشلونة

منذ 14 دقيقة

عاجل - الزمالك يقرر التخلي عن نجمي الفريق نهاية الموسم

منذ ساعة و 6 دقيقة

"الجريدة الرسمية" تنشر قرار زيادة أسعار البنزين

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - بشرى سارة في الأهلي.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 18 ساعة

بدر بانون يُثير القلق داخل القلعة الحمراء قبل مواجهة إنبي

منذ أقل من ساعتين

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر

منذ 36 دقيقة

العربية: وفاة الشقيق الأصغر لـ حسني مبارك

منذ حوالي 4 ساعات

وضع كورونا مقلق وفرض قيود قريبا.. 5 رسائل جديدة من متحدث الحكومة

منذ يوم

شاهد.. مؤمن زكريا يفجر مفاجأة مدوية ويعلن عودته للملاعب قريبا

منذ يوم

عاجل.. الحكومة تحسم الجدل بشأن الامتحانات الإلكترونية للثانوية العامة

منذ حوالي 4 ساعات

شوقى غريب يكشف عن أسماء الثلاثي الكبار فى قائمة منتخب مصر الأولمبي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. وفاة 48 شخصا بكورونا والإصابات مستمرة في الارتفاع (بيان رسمي)

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. الأهلي يطلب تأجيل مباراة القمة

منذ حوالي 6 ساعات

تهديد من السوادن لإثيوبيا بشأن أزمة سد النهضة

منذ ساعتين و 9 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:01 م

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر

تهديد من السوادن لإثيوبيا بشأن أزمة سد النهضة

03:28 م

انتهي الأمر.. ريال مدريد يخطف كبرى صفقات برشلونة

05:23 م

"الجريدة الرسمية" تنشر قرار زيادة أسعار البنزين

10:32 ص

تعليق مثُير من مدرب خيتافي بعد الهزيمة بخماسية أمام برشلونة

02:10 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر