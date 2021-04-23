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مدرب الدراويش السابق: هؤلاء اللاعبين سبب تراجع الاسماعيلى هذا الموسم
الجمعة 23/أبريل/2021 - 04:51 م
محمد جمال
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كشف أبو طالب العيسوى المدير الفني السابق للنادى الاسماعيلى ، أن سبب تراجع الدراويش هذا الموسم وجود لاعبين دون المستوى داخل صفوف الفريق ، وقال العيسوى في مداخلة هاتفية لبرنامج النجوم في رمضان مع الاذاعية نجلاء حلمى والناقد الرياضى محمد عراقى عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة:"نمر بفترة صعبة ولكن نثق أن الاسماعيلى سيعود الضلع الثالث للكرة المصرية".
ويضيف أبو طالب العيسوى:"الاسماعيلى يضم لاعبين دون المستوى وأخرون لايريدون إفادة النادى وهذا سبب التراجع هذا الموسم ".
وأكمل المدير الفني السابق للإسماعيلى:"لازم اللاعيبن يحسوا بالجمهور ويعرفوا أن الاسماعيلى عشق مدينة بالكامل ، وايهاب جلال مدرب كبير يملك كل الصلاحيات لإنقاذ الفريق".
وأكمل أبو طالب العيسوى:"إيهاب جلال نجح مع كل الأندية التي تولى تدريبها ، وتطبيقه لسياسة الثواب والعقاب سيعود بالنفع ويعيد الالتزام لصفوف الاسماعيلى".
وعن توقيع باهر المحمدى للأهلى علق أبو طالب العيسوى:" معنديش أي معلومة ولا أتخيل أن يرحل لاعب عن الفريق في هذه الازمة ، الاسماعيلى محتاج باهر لقيادة خط الدفاع في المباريات المقبلة".
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