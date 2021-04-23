Advertisements

مدرب الدراويش السابق: هؤلاء اللاعبين سبب تراجع الاسماعيلى هذا الموسم

الجمعة 23/أبريل/2021 - 04:51 م
محمد جمال
Advertisements

 
كشف أبو طالب العيسوى المدير الفني السابق للنادى الاسماعيلى ، أن سبب تراجع الدراويش هذا الموسم وجود لاعبين دون المستوى داخل صفوف الفريق ، وقال العيسوى في مداخلة هاتفية لبرنامج النجوم في رمضان مع الاذاعية نجلاء حلمى والناقد الرياضى محمد عراقى عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة:"نمر بفترة صعبة ولكن نثق أن الاسماعيلى سيعود الضلع الثالث للكرة المصرية".

ويضيف أبو طالب العيسوى:"الاسماعيلى يضم لاعبين دون المستوى وأخرون لايريدون إفادة النادى وهذا سبب التراجع هذا الموسم ".

وأكمل المدير الفني السابق للإسماعيلى:"لازم اللاعيبن يحسوا بالجمهور ويعرفوا أن الاسماعيلى عشق مدينة بالكامل ، وايهاب جلال مدرب كبير يملك كل الصلاحيات لإنقاذ الفريق".

وأكمل أبو طالب العيسوى:"إيهاب جلال نجح مع كل الأندية التي تولى تدريبها ، وتطبيقه لسياسة الثواب والعقاب سيعود بالنفع ويعيد الالتزام لصفوف الاسماعيلى".

وعن توقيع باهر المحمدى للأهلى علق أبو طالب العيسوى:" معنديش أي معلومة ولا أتخيل أن يرحل لاعب عن الفريق في هذه الازمة ، الاسماعيلى محتاج باهر لقيادة خط الدفاع في المباريات المقبلة".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الدوري المصري الاسماعيلي

أخبار تهمك

بدر بانون يُثير القلق داخل القلعة الحمراء قبل مواجهة إنبي

منذ ساعة

"الجريدة الرسمية" تنشر قرار زيادة أسعار البنزين

منذ حوالي 6 ساعات

تعليق مثُير من مدرب خيتافي بعد الهزيمة بخماسية أمام برشلونة

منذ ساعتين و 49 دقيقة

العربية: وفاة الشقيق الأصغر لـ حسني مبارك

منذ ساعتين و 53 دقيقة

عاجل.. وفاة 48 شخصا بكورونا والإصابات مستمرة في الارتفاع (بيان رسمي)

منذ حوالي 16 ساعة

ميسي يعادل رقم كريستيانو رونالدو

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الحكومة تحسم الجدل بشأن الامتحانات الإلكترونية للثانوية العامة

منذ حوالي 4 ساعات

شوقى غريب يكشف عن أسماء الثلاثي الكبار فى قائمة منتخب مصر الأولمبي

منذ ساعة و 15 دقيقة

عاجل - قرار ناري ضد لاعبي الأهلي بعد الهزيمة من سموحة

منذ يومين

شرط وحيد يفصل أجويرو عن الانتقال إلى برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

شاهد.. مؤمن زكريا يفجر مفاجأة مدوية ويعلن عودته للملاعب قريبا

منذ يوم

عاجل - بشرى سارة في الأهلي.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. الأهلي يطلب تأجيل مباراة القمة

منذ حوالي 5 ساعات

وضع كورونا مقلق وفرض قيود قريبا.. 5 رسائل جديدة من متحدث الحكومة

منذ يوم

تهديد من السوادن لإثيوبيا بشأن أزمة سد النهضة

منذ ساعة و نصف

عاجل - الزمالك يقرر التخلي عن نجمي الفريق نهاية الموسم

منذ أقل من نصف ساعة

موضوعات متعلقة

الإسماعيلي للزمالك: المحمدي ومتولي مش للبيع

أول تعليق من نجم الإسماعيلي على انضمامه للأهلي

مخطط الأهلي لضم نجمي الإسماعيلي في الصيف

آخر تطورات إنتقال باهر المحمدي إلي الأهلي

ميدو: الإسماعيلي لا يقل أهمية عن الأهلي والزمالك في مصر

عمرو فهيم: لا أعلم عن أسباب رحيلي عن الزمالك .. وأوتوفستر طالب بعودتي مرة أخري بعد تألقي

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:28 م

تهديد من السوادن لإثيوبيا بشأن أزمة سد النهضة

"الجريدة الرسمية" تنشر قرار زيادة أسعار البنزين

10:32 ص

تعليق مثُير من مدرب خيتافي بعد الهزيمة بخماسية أمام برشلونة

02:10 م

عاجل - بشرى سارة في الأهلي.. طالع التفاصيل

12:00 ص

شاهد.. مؤمن زكريا يفجر مفاجأة مدوية ويعلن عودته للملاعب قريبا

08:28 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر