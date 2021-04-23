مدرب الدراويش السابق: هؤلاء اللاعبين سبب تراجع الاسماعيلى هذا الموسم





كشف أبو طالب العيسوى المدير الفني السابق للنادى الاسماعيلى ، أن سبب تراجع الدراويش هذا الموسم وجود لاعبين دون المستوى داخل صفوف الفريق ، وقال العيسوى في مداخلة هاتفية لبرنامج النجوم في رمضان مع الاذاعية نجلاء حلمى والناقد الرياضى محمد عراقى عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة:"نمر بفترة صعبة ولكن نثق أن الاسماعيلى سيعود الضلع الثالث للكرة المصرية".





ويضيف أبو طالب العيسوى:"الاسماعيلى يضم لاعبين دون المستوى وأخرون لايريدون إفادة النادى وهذا سبب التراجع هذا الموسم ".





وأكمل المدير الفني السابق للإسماعيلى:"لازم اللاعيبن يحسوا بالجمهور ويعرفوا أن الاسماعيلى عشق مدينة بالكامل ، وايهاب جلال مدرب كبير يملك كل الصلاحيات لإنقاذ الفريق".





وأكمل أبو طالب العيسوى:"إيهاب جلال نجح مع كل الأندية التي تولى تدريبها ، وتطبيقه لسياسة الثواب والعقاب سيعود بالنفع ويعيد الالتزام لصفوف الاسماعيلى".



