برعاية النقيب العام.. "نقابة مهندسي القاهرة" تحتفل بذكرى حرب العاشر من رمضان





نظمت نقابة مهندسي القاهرة، برئاسة المهندس الاستشارى هشام أبوسنة، يومًا خاصًا للاحتفاء بذكرى حرب العبور فى يوم العاشر من رمضان السادس من أكتوبر ١٩٧٣، حيث أقامت النقابة ندوة ثقافية بعنوان: (من بطولات حرب رمضان.. أكتوير المجيدة)، نظمتها المجموعة ٧٣ مؤرخين عن بطولات رجال مصر أبطال سلاح المهندسين وسلاح الدفاع الجوى أثناء حرب أكتوبر المجيدة.



وقام أبطال الوقائع برواية الأحداث بأنفسهم، منهم البطل المهندس حسين طاهر، من سلاح الدفاع الجوي، واللواء طارق البرقوقي والملازم أول كامل الجداوي، من سلاح المهندسين.



من جانبه أكد المهندس هشام أبوسنة، في تصريحات، على أن نقابة مهندسي القاهرة حريصة على إحياء هذه الذكرى العطرة، تحت رعاية المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، لتلتقي مع بعض الروّاد، من أبطال معركة العبور، خاصة المهندسين منهم، لافتًا إلى أن دور سلاح المهندسين في حرب أكتوبر المجيدة- العاشر من رمضان، كان من أهم الأدوار على الإطلاق، مُثمِّنًا كل ما قدمه أبطال هذا السلاح خلال الحرب من فكر وتخطيط وتضحيات، من أجل حرب الشرف والكرامة.



وشدد أبوسنة، على أن تكاتف أبطال مصر من قيادات الجيش المصري، كان السبب في خوض معركة أشاد بها العالم أجمع.



وأدار الندوة المهندس محمد السيد، رئيس لجنة العلاقات العامة، بنقابة مهندسي القاهرة، وقد أشاد أثناء تقديمه للحضور بدور كل بطل منهم.. وقال "السيد" في كلمته: "هؤلاء رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، وقدّموا أرواحهم؛ فِداء لتراب مصرنا الغالية، واليوم هم بيننا يشاركوننا ذكرى الانتصار بمعركة الكرامة".



ومن جانبه شدد المهندس أحمد علي، مقرر لجنة العلاقات العامة بنقابة مهندسي القاهرة، على ضرورة أن يقتدي شباب المهندسين، بل وشباب مصر بمختلف مجالات عملهم بهؤلاء الأبطال الذين نفخر بهم اليوم وأمس وغدًا، وأن نسير على نهجهم، لنخوض معركة التعمير التي تنتهجها مصر حاليا.



وبدوره رحب الدكتور محسن شاهين، نائب رئيس مجلس إدارة نادي المهندسين بـ "أبوالفداء" وعضو مجلس نقابة مهندسي القاهرة، بالحضور الكرام، معربًا عن سعادته بأن يستقبل نادي "أبوالفداء" أبطال معركة النصر، مشيرًا إلى أن كل فرد ممن خاضوا هذه الحرب له حق علينا جميعا، وتكريمهم بيننا اليوم أقل بكثير مما يستحقونه.



وشهد الأحتفالية حضور المهندس محمد عبدالعظيم، وكيل النقابة العامة والمهندس محمد ناصر، أمين الصندوق والمهندس أحمد حشيش، أمين الصندوق المساعد، والسادة أعضاء مجلس نقابة القاهرة وأعضاء نادي المهندسين بـ "أبوالفداء"، وعدد من الشخصيات العامة.



في نهاية اليوم تم تكريم الابطال الحضور وتسليمهم درع النقابة