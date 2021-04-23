عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر

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الجمعة 23/أبريل/2021 - 05:01 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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كشف سيد عبد الرازق بازوكا نجم الاسماعيلى ومنتخب مصر الأسبق، أن الاطلاع على العقود سبب رحيل مدحت الوردانى عن اللجنة الفنية للدراويش مؤكداً أن باهر المحمدى وقع على عقود انضمامه إلى النادي الأهلى.

وقال بازوكا في مداخلة هاتفية لبرنامج النجوم في رمضان عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة :" اللجنة الفنية دورها انتهى، المهندس مدحت الوردانى غلط وطلب يطلع على العقود فقرر إبراهيم عثمان اقالته".

وأكمل بازوكا :" مينفعش رئيس نادى يتجمد، يا اما يدير يا اما يمشى ، طالما تم تعيين لجنة الفنية للإسماعيلى يبقى كان مفروض منحها كل الصلاحيات، اللجنة لم ترحل بعد قرار إبراهيم عثمان بإقالة الوردانى، هل هي لجنة تسيير أعمال".

وأضاف نجم الاسماعيلى الأسبق:"العملية سداح مداح في الإسماعيلى، المفروض يتم تعيين عماد سليمان مدير كرة ومنح إيهاب جلال كل الصلاحيات، مكسب مباراة لا يفرحنا، احنا عندنا بلاوى".

وأكمل بازوكا:" إيهاب جلال مش ساحر، لو ساندناه ووقفنا جمبه يستطيع إنقاذ الإسماعيلى، الإسماعيلى لن يهبط وهذا وعد منى، احنا هنتبهدل بس، ولازم جمهور الإسماعيلى يعرف أن باهر المحمدى وقع للأهلى وهذا على مسئوليتى الخاصة".

وأوضح :" كنت أتمنى الوضوح الكامل من إدارة الدراويش بشأن صفقة انتقال باهر المحمدى للأهلى على أن نحصل على ثلاثة لاعبين من الأهلى يلعبون في الدراويش".

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