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مانشستر يوناتيد يفجر مفاجأة كبرى ويقترب من ضم هذا اللاعب

الجمعة 23/أبريل/2021 - 04:58 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أشارت بعض التقارير الصحفية إلى مفاجأة من العيار الثقيل فجرها نادي مانشستر يونايتد وهي المفاوضات لاستعادة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس، إلى "أولد ترافورد" خلال الموسم المقبل.


وقالت صحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، فإنه أجريت اتصالات بين مانشستر يونايتد وخورخي مينديز وكيل كريستيانو رونالدو، من أجل عودة النجم البرتغالي إلى "أولد ترافورد" هذا الصيف، كما  أن يوفنتوس لا يمانع بيع رونالدو قبل عام واحد فقط من نهاية عقده.

وأضافت الصحيفة  أنه كي تنجح الصفقة يجب أن يخفض رونالدو من راتبه البالغ 30 مليون يورو سنويًا.

وتابعت  أن إقتراب اتمام الصفقة زاد بقوة بسبب رغبة  أولي جونار سولسكاير، المدير الفني لمانشستر يونايتد،  كونه من أكثر المؤيدين لعودة رونالدو.


ويمتد تعاقد  رونالدو مع يوفنتوس حتى صيف 2022، لكن تزعم العديد من التقارير الصحفية، أن اللاعب يخطط للرحيل في الصيف المقبل.

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مانشستر يوناتيد كريستيانو رونالد الدوري الإنجليزي

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