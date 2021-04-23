الزمالك يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة البنك الأهلي

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات الجماعية عصر اليوم الجمعة تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني، استعدادا لمواجهة البنك الأهلي ضمن منافسات بطولة الدوري العام.





وأدى لاعبو الفريق تدريبات استشفائية وتأهيلية بمجمع صالات الدكتور أشرف صبحي، تحت اشراف البرتغالي فرناندو مدرب الأحمال حيث يرغب الجهاز الفني للفريق، في الوصول إلى أعلى معدلات اللياقة البدنية.





وعقد باتريس كارتيرون، جلسة مع اللاعبين وطلب منهم إغلاق ملف مواجهة الإنتاج الحربي، والتركيز على مواجهة البنك الأهلي القادمة وتحقيق الفوز ومواصلة الانتصارات.





ويستعد الفريق لمواجهة البنك الأهلي، المقرر لها يوم الإثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة للدوري الممتاز.



