Advertisements

الحكومة ترفع أسعار البنزين 25 قرشًا لـ3 أشهر

الجمعة 23/أبريل/2021 - 04:59 م
أسعار البنزين
أسعار البنزين
Advertisements

أسعار البنزين .. اتبعت وزارة البترول والثروة المعدنية نظاماً جديدة، من خلاله يتم تحديد أسعار المواد البترولية بشكل تلقائي، والتي تتطبق بشكل ربع سنوي.

أسعار البنزين

وتصدرت أسعار البنزين تريند محرك البحث الشهير جوجل، عقب إعلان لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية المعنية، عن رفع السعر 25 قرشاً.

أسعار البنزين الجديدة

وأوضحت اللجنة أن ارتفاع أسعار البنزين بنحو 25 قرشاً سيكون لمدة ثلاثة أشهر، وحتى نهاية يونيو2021، وفقا لبيان وزارة البترول والثروة المعدنية.

أسعار البنزين بأنواعه الـ3 الجديدة 

أسعار البنزين ٨٠            6.50 جنيه للتر.

أسعار البنزين 90 و92      7.75 جنيه للتر.

أسعار البنزين 95             8.75 جنيه للتر.

أسعار السولار                 6.75 جنيه للتر.

أسعار المازوت               3900 جنيه للطن.

أسعار البنزين وخام برنت

كما  تناولت اللجنة متوسط أسعار خام برنت فى السوق العالمى وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه للفتـرة يناير/ مارس 2021 ، حيث يعتبران أهم مؤثرين ومحددين لتكلفة إتاحة وبيع المنتجات البترولية فى السوق المحلية بخلاف الأعباء والتكاليف.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

سعر البنزين أسعار المازوت أسعار البنزين والسولار أسعار البنزين الجديدة أسعار البنزين 95 أسعار البنزين 92 أسعار البنزين 90 أسعار البنزين 80 أسعار البنزين

أخبار تهمك

بدر بانون يُثير القلق داخل القلعة الحمراء قبل مواجهة إنبي

منذ ساعة و نصف

شوقى غريب يكشف عن أسماء الثلاثي الكبار فى قائمة منتخب مصر الأولمبي

منذ أقل من ساعتين

"الجريدة الرسمية" تنشر قرار زيادة أسعار البنزين

منذ حوالي 7 ساعات

شاهد.. مؤمن زكريا يفجر مفاجأة مدوية ويعلن عودته للملاعب قريبا

منذ يوم

عاجل - بشرى سارة في الأهلي.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 18 ساعة

انتهي الأمر.. ريال مدريد يخطف كبرى صفقات برشلونة

منذ 12 دقيقة

تعليق مثُير من مدرب خيتافي بعد الهزيمة بخماسية أمام برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

مانشستر يوناتيد يفجر مفاجأة كبرى ويقترب من ضم هذا اللاعب

منذ 37 دقيقة

تهديد من السوادن لإثيوبيا بشأن أزمة سد النهضة

منذ ساعتين و 7 دقيقة

العربية: وفاة الشقيق الأصغر لـ حسني مبارك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - الزمالك يقرر التخلي عن نجمي الفريق نهاية الموسم

منذ ساعة

عاجل.. الأهلي يطلب تأجيل مباراة القمة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الحكومة تحسم الجدل بشأن الامتحانات الإلكترونية للثانوية العامة

منذ حوالي 4 ساعات

وضع كورونا مقلق وفرض قيود قريبا.. 5 رسائل جديدة من متحدث الحكومة

منذ يوم

عاجل.. وفاة 48 شخصا بكورونا والإصابات مستمرة في الارتفاع (بيان رسمي)

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر

منذ 34 دقيقة

موضوعات متعلقة

لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية تعلن تخفيض سعر منتج أخر مع البنزين

اسعار البنزين الجديدة في مصر بعد إعلان لجنة التسعير.. وأسباب عدم تخفيض سعر السولار

لجنة لدراسة تسعيرة المواصلات بالدقهلية بعد خفض أسعار البنزين

الغرف التجارية تطالب التجار بتقليل هوامش ربحهم بعد خفض أسعار البنزين

عاجل.. لجنة التسعير التلقائى تعلن أسعار البنزين والسولار حتى سبتمبر المقبل

أسعار البنزين في مصر بعد قرار لجنة التسعير التلقائي

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:01 م

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر

تهديد من السوادن لإثيوبيا بشأن أزمة سد النهضة

03:28 م

انتهي الأمر.. ريال مدريد يخطف كبرى صفقات برشلونة

05:23 م

"الجريدة الرسمية" تنشر قرار زيادة أسعار البنزين

10:32 ص

تعليق مثُير من مدرب خيتافي بعد الهزيمة بخماسية أمام برشلونة

02:10 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر