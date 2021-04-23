الحكومة ترفع أسعار البنزين 25 قرشًا لـ3 أشهر





أسعار البنزين .. اتبعت وزارة البترول والثروة المعدنية نظاماً جديدة، من خلاله يتم تحديد أسعار المواد البترولية بشكل تلقائي، والتي تتطبق بشكل ربع سنوي.





أسعار البنزين





وتصدرت أسعار البنزين تريند محرك البحث الشهير جوجل، عقب إعلان لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية المعنية، عن رفع السعر 25 قرشاً.





أسعار البنزين الجديدة





وأوضحت اللجنة أن ارتفاع أسعار البنزين بنحو 25 قرشاً سيكون لمدة ثلاثة أشهر، وحتى نهاية يونيو2021، وفقا لبيان وزارة البترول والثروة المعدنية.





أسعار البنزين بأنواعه الـ3 الجديدة





أسعار البنزين ٨٠ 6.50 جنيه للتر.





أسعار البنزين 90 و92 7.75 جنيه للتر.





أسعار البنزين 95 8.75 جنيه للتر.





أسعار السولار 6.75 جنيه للتر.





أسعار المازوت 3900 جنيه للطن.





أسعار البنزين وخام برنت





كما تناولت اللجنة متوسط أسعار خام برنت فى السوق العالمى وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه للفتـرة يناير/ مارس 2021 ، حيث يعتبران أهم مؤثرين ومحددين لتكلفة إتاحة وبيع المنتجات البترولية فى السوق المحلية بخلاف الأعباء والتكاليف.



