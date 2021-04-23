Advertisements

وثائق سرية مسربة تكشف عدد مرتزقة أردوغان في ليبيا

الجمعة 23/أبريل/2021 - 05:08 م
بوابة الفجر
Advertisements
 

ذكرت صحيفة "ليبيا ريفيو" نقلاً عن وثائق مسربة أن أكثر من 11 ألف مرتزق سوري تدعمهم تركيا ما زالوا في ليبيا على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار الذي يدعو إلى انسحاب جميع المقاتلين الأجانب.

 

وقالت الصحيفة، إن "تركيا سحبت 1226 من أصل 12835 مرتزقاً أرسلوا من سوريا إلى ليبيا الغنية بالنفط"، بحسب وثائق وفقا لقناة "سكاي نيوز عربية".

 

واتُهمت تركيا بنشر عدة آلاف من المرتزقة في الدولة التي مزقتها الحرب لتعزيز دعمها لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها من قبل الأمم المتحدة في حربها ضد الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.


 
 

ووقع الجانبان في أكتوبر (تشرين الأول) اتفاقية لوقف إطلاق النار، تنص على انسحاب جميع المقاتلين الأجانب من الدولة التي مزقتها الحرب، مما يترك مستقبل ما يقدر بعشرة آلاف من المرتزقة السوريين؛ الذين جلبتهم تركيا إلى ليبيا كجزء من اتفاق عسكري مع حكومة الوفاق الوطني، مجهولاً.


 
 

ووفقاً لصحيفة "أحوال تركية"، سلط التقرير الضوء على كيفية دخول المرتزقة إلى تركيا عبر البوابات الحدودية الجنوبية مع سوريا، قبل إرسالهم إلى ليبيا.


 
 

وأصدر رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، الشهر الماضي، طلبًا رسميًا لتركيا بسحب المرتزقة السوريين والخبراء العسكريين الأتراك من ليبيا خلال الأيام العشرة المقبلة، وفق ما أفادت صحيفة "ليبيا ريفيو".


 
 

وفي سياق متصل، وعلى الصعيد السياسي في الملف الليبي، أكدت حكومة الوحدة الوطنية الليبية التزامها بمخرجات الحوار السياسي الليبي وبخارطة الطريق الناتجة عن ملتقى الحوار، وكذلك الالتزام بكونها حكومة انتقالية مهمتها الرئيسية تهيئة البيئة المناسبة لإجراء انتخابات وطنية حرة وشفافة وبتوفير الخدمات للشعب الليبي الذي عاني من ويلات الحروب واتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة جائحة كورونا.

 

ورحبت الحكومة، في بيان أصدرته مساء أمس، بدعم واعتراف مجلس الأمن بكل من المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية بكونهما السلطة الشرعية في ليبيا.

وطمأنت الحكومة المجتمع الدولي بأنها تضع كافة الإمكانيات المادية واللوجستية تحت تصرف المفوضية العليا للانتخابات من أجل التأكد من إجراء انتخابات وطنية حرة ونزيهة في موعدها المقرر 24 ديسمبر (كانون الأول)المقبل، مؤكدة على ما جاء في قرار مجلس الأمن من دعوة مجلس النواب والمؤسسات ذات الصلة، إلى المسارعة في اتخاذ الإجراءات المبينة في خارطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي لتيسير إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها بما في ذلك توضيح الأساس الدستوري للانتخابات.

كما رحبت الحكومة بما جاء في القرار من نية نشر وحدات مراقبة أممية بالتعاون مع لجنة 5+5 العسكرية لمراقبة وقف إطلاق النار، وأعربت عن استعدادها لتوفير كافة الإمكانيات لتيسير عملها. ودعت مجلس الأمن إلى دعم الحكومة في عملية إخراج المرتزقة من الأراضي الليبية.

 

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يطلب تأجيل مباراة القمة

منذ حوالي 6 ساعات

بدر بانون يُثير القلق داخل القلعة الحمراء قبل مواجهة إنبي

منذ أقل من ساعتين

عاجل - الزمالك يقرر التخلي عن نجمي الفريق نهاية الموسم

منذ ساعة و 7 دقيقة

تهديد من السوادن لإثيوبيا بشأن أزمة سد النهضة

منذ ساعتين و 10 دقيقة

مانشستر يوناتيد يفجر مفاجأة كبرى ويقترب من ضم هذا اللاعب

منذ 40 دقيقة

العربية: وفاة الشقيق الأصغر لـ حسني مبارك

منذ حوالي 4 ساعات

وضع كورونا مقلق وفرض قيود قريبا.. 5 رسائل جديدة من متحدث الحكومة

منذ يوم

عاجل.. الحكومة تحسم الجدل بشأن الامتحانات الإلكترونية للثانوية العامة

منذ حوالي 4 ساعات

"الجريدة الرسمية" تنشر قرار زيادة أسعار البنزين

منذ حوالي 7 ساعات

تعليق مثُير من مدرب خيتافي بعد الهزيمة بخماسية أمام برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر

منذ 37 دقيقة

شاهد.. مؤمن زكريا يفجر مفاجأة مدوية ويعلن عودته للملاعب قريبا

منذ يوم

عاجل - بشرى سارة في الأهلي.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 18 ساعة

انتهي الأمر.. ريال مدريد يخطف كبرى صفقات برشلونة

منذ ربع ساعة

شوقى غريب يكشف عن أسماء الثلاثي الكبار فى قائمة منتخب مصر الأولمبي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. وفاة 48 شخصا بكورونا والإصابات مستمرة في الارتفاع (بيان رسمي)

منذ حوالي 17 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:01 م

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر

تهديد من السوادن لإثيوبيا بشأن أزمة سد النهضة

03:28 م

انتهي الأمر.. ريال مدريد يخطف كبرى صفقات برشلونة

05:23 م

"الجريدة الرسمية" تنشر قرار زيادة أسعار البنزين

10:32 ص

تعليق مثُير من مدرب خيتافي بعد الهزيمة بخماسية أمام برشلونة

02:10 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر