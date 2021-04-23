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سكرتير عام محافظة الإسماعيلية يتابع منظومة الجمع السكني للقمامة

الجمعة 23/أبريل/2021 - 05:10 م
بوابة الفجر
هشام إسماعيل
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تابع اللواء مجدي عناني سكرتير عام محافظة الإسماعيلية، اليوم الجمعة، أداء منظومة الجمع السكني في اليوم الثاني للتجربة، حيث كان في استقباله، محمود الصوري رئيس حى ثالث، وحسن غريب مدير المتابعة بالحي ومسئول المنظومة.

وأشاد سكرتير عام الإسماعيلية، بأداء المنظومة كما تابع تجاوب المواطنين مع أطقم النظافة بالحي بإخراج القمامة والاستفسار عن الخدمة وطالب بضرورة المداومة وانتظام أوقات الجمع والتجاوب السريع مع المواطنين، حيث تبدأ أطقم الجمع يوميًا في منطقة " الحرفي " في تمام الساعة الثانية ظهرًا بشكل يومي لجمع القمامة بشكل مباشر.

وقال محمود الصوري رئيس حى ثالث إن المنظومة تأتي تتويج لجهود الحي خلال الأشهر الماضية لتحديث منظومة القمامة وأسطول الخدمات بالحي واستكمالًا لخططه وصولًا الي الشكل المأمول والذي يرضي المواطنين.

كانت محافظة الإسماعيلية أطلقت، تجربة جديدة فى الأحياء، وهى "الجمع السكني للقمامة"، من حيث بدأ تنفيذها بمنطقة الحرفي التابعة لحي ثالث لجمع القمامة من المنازل بدلًا من تركها للمواطنين للتخلص منها بالطرق المختلفة، وللحد من انتشار القمامة فى الشوارع والقضاء عليها.

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