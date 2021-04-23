Advertisements

الرئيس السيسي يناقش مع قادة القوات المسلحة موضوعات الأمن القومى المصرى

الجمعة 23/أبريل/2021 - 05:11 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
Advertisements
أدى الرئيس عبد الفتاح السيسي صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوى تزامنا مع إحتفالات مصر والقوات المسلحة بذكرى العاشر من رمضان وذلك بحضور الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة والدكتور محمد مختار جمعة وزیر الأوقاف والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية ومحافظ القاهرة وقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة وعددا من الضباط وضباط الصف والجنود.

واوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بانه عقب أداء صلاة الجمعة ألتقي السيد الرئيس بكبار قادة القوات المسلحة حيث قدم سيادته التهنئة للقوات المسلحة بمناسبة ذكرى إنتصارات العاشر من رمضان، مؤكدا أن الشعب المصري يقدر الجهود والتضحيات التي يقدمها أبطال القوات المسلحة دفاعا عن أمن مصر وسلامتها، كما تناول اللقاء عددا من الموضوعات الهامة على كافة الأصعدة داخليًا وإقليميًا ودوليًا، وناقش السيد الرئيس عدد من كبار قادة القوات المسلحة في بعض الموضوعات المتعلقة بالأمن القومي المصري والتحديات التي تواجهها الدولة المصرية، مؤكدا أن رجال القوات المسلحة هم إمتداد لجيل أكتوبر العظيم يؤدون واجبهم بكل تفاني وإخلاص للحفاظ على الوطن وصون مقدساته.

أخبار تهمك

"الجريدة الرسمية" تنشر قرار زيادة أسعار البنزين

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. وفاة 48 شخصا بكورونا والإصابات مستمرة في الارتفاع (بيان رسمي)

منذ حوالي 17 ساعة

تهديد من السوادن لإثيوبيا بشأن أزمة سد النهضة

منذ ساعتين و 9 دقيقة

مانشستر يوناتيد يفجر مفاجأة كبرى ويقترب من ضم هذا اللاعب

منذ 39 دقيقة

شاهد.. مؤمن زكريا يفجر مفاجأة مدوية ويعلن عودته للملاعب قريبا

منذ يوم

عاجل - الزمالك يقرر التخلي عن نجمي الفريق نهاية الموسم

منذ ساعة و 6 دقيقة

بدر بانون يُثير القلق داخل القلعة الحمراء قبل مواجهة إنبي

منذ أقل من ساعتين

انتهي الأمر.. ريال مدريد يخطف كبرى صفقات برشلونة

منذ 14 دقيقة

عاجل.. الأهلي يطلب تأجيل مباراة القمة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر

منذ 36 دقيقة

عاجل.. الحكومة تحسم الجدل بشأن الامتحانات الإلكترونية للثانوية العامة

منذ حوالي 4 ساعات

العربية: وفاة الشقيق الأصغر لـ حسني مبارك

منذ حوالي 4 ساعات

تعليق مثُير من مدرب خيتافي بعد الهزيمة بخماسية أمام برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - بشرى سارة في الأهلي.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 18 ساعة

شوقى غريب يكشف عن أسماء الثلاثي الكبار فى قائمة منتخب مصر الأولمبي

منذ أقل من ساعتين

وضع كورونا مقلق وفرض قيود قريبا.. 5 رسائل جديدة من متحدث الحكومة

منذ يوم
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:01 م

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر

تهديد من السوادن لإثيوبيا بشأن أزمة سد النهضة

03:28 م

انتهي الأمر.. ريال مدريد يخطف كبرى صفقات برشلونة

05:23 م

"الجريدة الرسمية" تنشر قرار زيادة أسعار البنزين

10:32 ص

تعليق مثُير من مدرب خيتافي بعد الهزيمة بخماسية أمام برشلونة

02:10 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر