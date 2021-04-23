دعاء اليوم الحادي عشر من رمضان 1442

دعاء اليوم الحادي عشر من رمضان.. توجد العديد من الأعمال الصالحة التي يمكن أن يقوم بها المسلم خلال شهر رمضان، والتي تبعده عن النيران وتجلب له الرزق من بينها الدعاء والتضرع للخالق جل وعلا.





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ويعتبر الدعاء صلة تربط الإنسان بربه، فمن خلال الدعاء ترفع الكربات وتكشف الغمم ذلا في حديثنا عن دعاء اليوم الحادي عشر من رمضان لزم ذكر أهمية وفضل الدعاء في رمضان وبقية الأيام.





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وتصدر دعاء اليوم الحادي عشر من رمضان تريند محرك البحث الشهير جوجل، حيث زادات عمليات البحث عن أفضل الأدعية التي تناسب اليوم الحادي عشر من شهر رمضان المبارك.





ونرصد لكم عبر بوابة الفجر الإلكترونية دعاء اليوم الحادي عشر من رمضان وأفضل الأدعية التي يستحب التضرع به إلى الله، وذلك في السطور التالية:





دعاء اليوم الحادي عشر من رمضان: "اللهم إنا نسألك حسن الصيام وحسن الختام ولا تجعلنا من الخاسرين في رمضان يارب العالمين".





دعاء اليوم الحادي عشر من رمضان وأفضل الأدعية





"اللهم لك الحمدُ كلُّه، اللهم لا قابضَ لما بسطتَ، ولا مُقَرِّبَ لما باعدتَ، ولا مُباعِدَ لما قرَّبتَ، ولا مُعطِيَ لما منعْتَ، ولا مانعَ لما أَعطيتَ اللهم ابسُطْ علينا من بركاتِك ورحمتِك وفضلِك ورزقِك، اللهم إني أسألُك النَّعيمَ المقيمَ الذي لا يحُولُ ولا يزولُ اللهم إني أسألُك النَّعيمَ يومَ العَيْلَةِ، والأمنَ يومَ الحربِ، اللهم عائذًا بك من سوءِ ما أُعطِينا، وشرِّ ما منَعْت منا اللهم حبِّبْ إلينا الإيمانَ وزَيِّنْه في قلوبِنا، وكَرِّه إلينا الكفرَ والفسوقَ والعصيانَ واجعلْنا من الراشدين اللهم توفَّنا مسلمِين، وأحْيِنا مسلمِين وألحِقْنا بالصالحين، غيرَ خزايا، ولا مفتونين".





الرضا بالقضاء في دعاء اليوم الحادي عشر من رمضان





"اللهم ارضنا بقضائك وبما قسمته لنا، واجعلنا من الحامدين لك في السراء والضراء، اللهم يا من لطفه بخلقه شامل، وخيره لعبده واصل، لا تخرجني وذريتي وأهلي وأحبابي من دائرة الألطاف، وآمنا من كل ما نخاف، وكن لنا بلطفك الخفى الظاهر".





دعاء اليوم الحادي عشر من رمضان وطلب الإجابة





"اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي فِيهِ أَبْوَابَ فَضْلِكَ، وَ أَنْزِلْ عَلَيَّ فِيهِ بَرَكَاتِكَ، وَوَفِّقْنِي فِيهِ لِمُوجِبَاتِ مَرْضَاتِكَ، وَ أَسْكِنِّي فِيهِ بُحْبُوحَةَ جَنَّاتِكَ، يَا مُجِيبَ دَعْوَةِ الْمُضْطَرِّينَ".



