قرار جديد من كارتيرون تجاه إمام عاشور

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات الجماعية عصر اليوم الجمعة تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني، استعدادا لمواجهة البنك الأهلي ضمن منافسات بطولة الدوري العام.





وادى لاعبو الفريق تدريبات بدنية تحت إشراف أحمد عصمت مدرب الأحمال ثم خاض اللاعبين فقرة تدريبية بالكرة وبدون الكرة.





وفي سياق أخر، حصل إمام عاشور لاعب الفريق، على إذن من كارتيرون للحصول على راحة من المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق اليوم، حيث يغيب اللاعب عن لقاء البنك الأهلي بسبب الإيقاف.



