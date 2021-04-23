Advertisements

انتهي الأمر.. ريال مدريد يخطف كبرى صفقات برشلونة

الجمعة 23/أبريل/2021 - 05:23 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements
فجرت تقارير صحفية إسبانية، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن حسم ريال مدريد صفقة من العيار الثقيل، وذلك من أجل تدعيم صفوف الفريق خلال الموسم المقبل.

وأوضح موقع "دون بالون" الإسباني أن ريال مدريد يملك إتفاق شفهي مع النمساوي ديفيد ألابا نجم بايرن ميونخ الألماني البالغ من العمر 28 عاماً منذ يناير الماضي، حيث النجم النمساوي سيوقع على عقد يمتد حتى 2025 براتب يبلغ قدره 12 مليون يورو سنوباً.

وأشار الموقع الإسباني إلى أن ريال مدريد سيعلن رسمياً عن التعاقد مع ديفيد ألابا عقب نهاية الموسم الحالي.

وأكمل الموقع أن ديفيد ألابا سينضم إلى ريال مدريد في صفقة إنتقال حر، حيث ينتهي عقده مع العملاق البافاري عقب نهاية الموسم الحالي علماً بأنه يستطيع اللعب في مراكز الظهير الأيسر وقلب الدفاع وخط الوسط.

ويبحث أن ديفيد ألابا عن منزل جديد في منطقة لافينكا في العاصمة الإسبانية مدريد، حيث يريد مجاورة صديقه الألماني توني كروس.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ريال مدريد برشلونة بايرن ميونخ الفجر

أخبار تهمك

شاهد.. مؤمن زكريا يفجر مفاجأة مدوية ويعلن عودته للملاعب قريبا

منذ يوم

انتهي الأمر.. ريال مدريد يخطف كبرى صفقات برشلونة

منذ 12 دقيقة

"الجريدة الرسمية" تنشر قرار زيادة أسعار البنزين

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - الزمالك يقرر التخلي عن نجمي الفريق نهاية الموسم

منذ ساعة

العربية: وفاة الشقيق الأصغر لـ حسني مبارك

منذ حوالي 3 ساعات

وضع كورونا مقلق وفرض قيود قريبا.. 5 رسائل جديدة من متحدث الحكومة

منذ يوم

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر

منذ 34 دقيقة

شوقى غريب يكشف عن أسماء الثلاثي الكبار فى قائمة منتخب مصر الأولمبي

منذ أقل من ساعتين

مانشستر يوناتيد يفجر مفاجأة كبرى ويقترب من ضم هذا اللاعب

منذ 37 دقيقة

تهديد من السوادن لإثيوبيا بشأن أزمة سد النهضة

منذ ساعتين و 7 دقيقة

تعليق مثُير من مدرب خيتافي بعد الهزيمة بخماسية أمام برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الحكومة تحسم الجدل بشأن الامتحانات الإلكترونية للثانوية العامة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - بشرى سارة في الأهلي.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 18 ساعة

بدر بانون يُثير القلق داخل القلعة الحمراء قبل مواجهة إنبي

منذ ساعة و نصف

عاجل.. الأهلي يطلب تأجيل مباراة القمة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. وفاة 48 شخصا بكورونا والإصابات مستمرة في الارتفاع (بيان رسمي)

منذ حوالي 17 ساعة

موضوعات متعلقة

أهم أخبار ريال مدريد اليوم الخميس.. الملكي يفجر قنبلة كبري صفقتين من العيار الثقيل على أعتاب الريال

الكشف عن تفاصيل عقد ليفاندوفسكي مع ريال مدريد

عرض نجم بايرن ميونيخ على ريال مدريد

تطورات في صفقة انتقال ألابا مع مانشستر يونايتد

عرقلة صفقة انتقال نجم بايرن ميونخ إلى ريال مدريد

ريال مدريد يعلق على أنباء تعاقده مع نجم بايرن ميونخ

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:01 م

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر

تهديد من السوادن لإثيوبيا بشأن أزمة سد النهضة

03:28 م

انتهي الأمر.. ريال مدريد يخطف كبرى صفقات برشلونة

05:23 م

"الجريدة الرسمية" تنشر قرار زيادة أسعار البنزين

10:32 ص

تعليق مثُير من مدرب خيتافي بعد الهزيمة بخماسية أمام برشلونة

02:10 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر