انتهي الأمر.. ريال مدريد يخطف كبرى صفقات برشلونة

فجرت تقارير صحفية إسبانية، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن حسم ريال مدريد صفقة من العيار الثقيل، وذلك من أجل تدعيم صفوف الفريق خلال الموسم المقبل.





وأوضح موقع "دون بالون" الإسباني أن ريال مدريد يملك إتفاق شفهي مع النمساوي ديفيد ألابا نجم بايرن ميونخ الألماني البالغ من العمر 28 عاماً منذ يناير الماضي، حيث النجم النمساوي سيوقع على عقد يمتد حتى 2025 براتب يبلغ قدره 12 مليون يورو سنوباً.





وأشار الموقع الإسباني إلى أن ريال مدريد سيعلن رسمياً عن التعاقد مع ديفيد ألابا عقب نهاية الموسم الحالي.





وأكمل الموقع أن ديفيد ألابا سينضم إلى ريال مدريد في صفقة إنتقال حر، حيث ينتهي عقده مع العملاق البافاري عقب نهاية الموسم الحالي علماً بأنه يستطيع اللعب في مراكز الظهير الأيسر وقلب الدفاع وخط الوسط.





ويبحث أن ديفيد ألابا عن منزل جديد في منطقة لافينكا في العاصمة الإسبانية مدريد، حيث يريد مجاورة صديقه الألماني توني كروس.



