تعرف على محمد ياقوت الذي توقفت له مباراة الزمالك أمس دقيقة حداد





وقف لاعبي الزمالك والإنتاج الحربي ديقية حداد في مباراة أمس ضمن منافسات الدوري المصري على روح الفقيد محمد ياقوت مدير التصوير بالتليفزيون المصري في ملاعب كرة القدم.





- معلومات عن عمله:

محمد ياقوت يعد كبير مصوري التليفزيون المصري وظل يعمل بهذه المهنة ما يقارب إلى ثلاثين عاما ، وصور مبارايات هامة في تاريخ الكورة المصرية ومنتخب مصر سواء في بطولة الأمم الأفريقية أو كأس العالم.





- وفاته:

توفى منذ يومين متأثرا بفيروس كورونا، وظهر مكانه فارغا أمام الكاميرا في مباراة الزمالك والإنتاج الحربي.





ونعى عادل البهنساوي رئيس الإدارة المركزية بقطاع القنوات المتخصصة بالهيئة الوطنية للإعلام من خلال صفحته الرسمية على الفيس بوك، وجاء المنشور كالتالي:





" لقطة مؤثرة أثناء الدقيقة الحداد على روح الشهيد مدير التصوير الكبير محمد ياقوت قبل مباراة الزمالك والإنتاج الحربي .. للكاميرا المحببة إلى قلبه وهي الكاميرا المساعدة بدونه وحيدة، وهي فكرة المخرج الكبير هشام عبد الودود مع مخرج المباراة الرائع حسام منصور وكنا اتفقنا على تنفيذها في مباراة اليوم، ورحم الله فقيد التليفزيون المصري مدير التصوير الكبير محمد ياقوت، وإنا لله وإنا إليه راجعون".



