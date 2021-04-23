Advertisements

قرار سعودي جديد يفاقم من خسائر الاقتصاد اللبناني

الجمعة 23/أبريل/2021 - 04:55 م
الزراعة في لبنان
الزراعة في لبنان
محمد عصام
Advertisements

أعلنت المملكة العربية السعوديةاليوم وقف استيراد دخول شحنات الخضروات  والفاكهة  القادمة من لبنان في ضربة جديدة للاقتصاد اللبناني الذي تعد الصادرات أهم مصادر للعملة الصعبة للبلاد  التى   تعانيمن ضعف حاد في قيمة الليرة مقابل الدولار.

 

وجاء قرار المملكة العربية السعودية،  بشكل عاجل اليوم بعدما ضبطت إدارة الجمارك السعودية محاولة تهريب نحو 5.3 مليون حبة من عقار الكبتاجون المخدر مخبأ داخل  شحنة  "رمان" قادمة من دولة لبنان.

 

وليس تلك أول مرة بحسب بيان رسمي صادر من السعودية يتم استهدافها من قبل مهربي المخدرات  التى مصدرها دولة لبنان أو تمر عبر اراضيها، لتهريب المخدرات إليها أو الدول المجاور   باستخدام الشحنات التجارية خاصة الخضروات والفاكهة   التى تستودرها  المملكة أو  الدول المجاورة.

 

 

وأضافت" السعودية"، أن رغم محاولات المملكة  مع دولة لبنان لوقف تلك الممارسات لم يتم اتخاذ إجراءات عملية لذلك تقرر منع دخول ‘رساليات الخضروات والفاكهة اللبنانية إلى الملكة أو العبور  من خلال أراضيها  من صباح يوم الأحد القادم.

 

وتعد المملكة العربية السعودية من أكبر الشركاء التجاريين لدولة لبنان، إذا تستحوذ على حصة 44% من إجمالي حجم صادرات لبنان لدول الخليج.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

لبنان والسعودية لبنان صادرات السعودية من لبنان الصادرات الزراعية اللبنانية ازمة اقتصادية في لبنان

أخبار تهمك

مانشستر يوناتيد يفجر مفاجأة كبرى ويقترب من ضم هذا اللاعب

منذ 37 دقيقة

وضع كورونا مقلق وفرض قيود قريبا.. 5 رسائل جديدة من متحدث الحكومة

منذ يوم

عاجل.. وفاة 48 شخصا بكورونا والإصابات مستمرة في الارتفاع (بيان رسمي)

منذ حوالي 17 ساعة

شوقى غريب يكشف عن أسماء الثلاثي الكبار فى قائمة منتخب مصر الأولمبي

منذ أقل من ساعتين

انتهي الأمر.. ريال مدريد يخطف كبرى صفقات برشلونة

منذ 12 دقيقة

عاجل - الزمالك يقرر التخلي عن نجمي الفريق نهاية الموسم

منذ ساعة

عاجل - بشرى سارة في الأهلي.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 18 ساعة

بدر بانون يُثير القلق داخل القلعة الحمراء قبل مواجهة إنبي

منذ ساعة و نصف

العربية: وفاة الشقيق الأصغر لـ حسني مبارك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الأهلي يطلب تأجيل مباراة القمة

منذ حوالي 6 ساعات

تهديد من السوادن لإثيوبيا بشأن أزمة سد النهضة

منذ ساعتين و 7 دقيقة

تعليق مثُير من مدرب خيتافي بعد الهزيمة بخماسية أمام برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الحكومة تحسم الجدل بشأن الامتحانات الإلكترونية للثانوية العامة

منذ حوالي 4 ساعات

"الجريدة الرسمية" تنشر قرار زيادة أسعار البنزين

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر

منذ 34 دقيقة

شاهد.. مؤمن زكريا يفجر مفاجأة مدوية ويعلن عودته للملاعب قريبا

منذ يوم

موضوعات متعلقة

عاجل.. أخبار السعودية اليوم | جمرك الدرة يضبط 72 ألف حبة كبتاجون داخل سيارة

لبنان تحبط محاولة تهريب منشط "الكابتاجون" بالتنسيق مع السعودية

لبنان يوقف أبرز مهربي الكبتاجون إلى دول عربية

جهود سعودية - لبنانية تسقط إمبراطور تهريب «الكبتاجون» في المنطقة

عاجل.. السعودية تحظر دخول الفواكه والخضر من لبنان

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:01 م

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر

تهديد من السوادن لإثيوبيا بشأن أزمة سد النهضة

03:28 م

انتهي الأمر.. ريال مدريد يخطف كبرى صفقات برشلونة

05:23 م

"الجريدة الرسمية" تنشر قرار زيادة أسعار البنزين

10:32 ص

تعليق مثُير من مدرب خيتافي بعد الهزيمة بخماسية أمام برشلونة

02:10 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر