قرار سعودي جديد يفاقم من خسائر الاقتصاد اللبناني

أعلنت المملكة العربية السعوديةاليوم وقف استيراد دخول شحنات الخضروات والفاكهة القادمة من لبنان في ضربة جديدة للاقتصاد اللبناني الذي تعد الصادرات أهم مصادر للعملة الصعبة للبلاد التى تعانيمن ضعف حاد في قيمة الليرة مقابل الدولار.

وجاء قرار المملكة العربية السعودية، بشكل عاجل اليوم بعدما ضبطت إدارة الجمارك السعودية محاولة تهريب نحو 5.3 مليون حبة من عقار الكبتاجون المخدر مخبأ داخل شحنة "رمان" قادمة من دولة لبنان.

وليس تلك أول مرة بحسب بيان رسمي صادر من السعودية يتم استهدافها من قبل مهربي المخدرات التى مصدرها دولة لبنان أو تمر عبر اراضيها، لتهريب المخدرات إليها أو الدول المجاور باستخدام الشحنات التجارية خاصة الخضروات والفاكهة التى تستودرها المملكة أو الدول المجاورة.

وأضافت" السعودية"، أن رغم محاولات المملكة مع دولة لبنان لوقف تلك الممارسات لم يتم اتخاذ إجراءات عملية لذلك تقرر منع دخول ‘رساليات الخضروات والفاكهة اللبنانية إلى الملكة أو العبور من خلال أراضيها من صباح يوم الأحد القادم.

وتعد المملكة العربية السعودية من أكبر الشركاء التجاريين لدولة لبنان، إذا تستحوذ على حصة 44% من إجمالي حجم صادرات لبنان لدول الخليج.