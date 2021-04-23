رونالدو مرشح للعودة إلى البريميرليج

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن مانشستر يونايتد الإنجليزي جدد إهتمامه مرة أخرى بالبرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي ويدرس إمكانية التعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وأفادت صحيفة لاجازيتا ديللو سبورت الإيطالية بأن فكرة عودة النجم البرتغالي قلعة أولد ترافورد تروق لمسؤولي مانشستر يونايتد.





وألمحت الصحيفة الإيطالية أن إدارة الشياطين الحمر ترغب في إستغلال عدم رضا رونالدو عن وضعية فريقه يوفنتوس الذي انخفض مستواه وتراجعت نتائجه بشكل واضح في الموسم الحالي.





وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن رونالدو كان قد لعب مع المان يونايتد بين عامي 2003 و2009 قبل أن ينضم إلى ريال مدريد الإسباني وخاض مع الشياطين الحمر 292 مباراة، سجل خلالهم 118 هدفاً وتوج بالعديد من البطولات.



