Advertisements

رونالدو مرشح للعودة إلى البريميرليج

الجمعة 23/أبريل/2021 - 05:32 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
Advertisements
كشفت تقارير صحفية إيطالية أن مانشستر يونايتد الإنجليزي جدد إهتمامه مرة أخرى بالبرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي ويدرس إمكانية التعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأفادت صحيفة لاجازيتا ديللو سبورت الإيطالية بأن فكرة عودة النجم البرتغالي قلعة أولد ترافورد تروق لمسؤولي مانشستر يونايتد.

وألمحت الصحيفة الإيطالية أن إدارة الشياطين الحمر ترغب في إستغلال عدم رضا رونالدو عن وضعية فريقه يوفنتوس الذي انخفض مستواه وتراجعت نتائجه بشكل واضح في الموسم الحالي.

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن رونالدو كان قد لعب مع المان يونايتد بين عامي 2003 و2009 قبل أن ينضم إلى ريال مدريد الإسباني وخاض مع الشياطين الحمر 292 مباراة، سجل خلالهم 118 هدفاً وتوج بالعديد من البطولات.

أخبار تهمك

شوقى غريب يكشف عن أسماء الثلاثي الكبار فى قائمة منتخب مصر الأولمبي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. وفاة 48 شخصا بكورونا والإصابات مستمرة في الارتفاع (بيان رسمي)

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. الأهلي يطلب تأجيل مباراة القمة

منذ حوالي 6 ساعات

تهديد من السوادن لإثيوبيا بشأن أزمة سد النهضة

منذ ساعتين و 11 دقيقة

وضع كورونا مقلق وفرض قيود قريبا.. 5 رسائل جديدة من متحدث الحكومة

منذ يوم

عاجل - بشرى سارة في الأهلي.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 18 ساعة

مانشستر يوناتيد يفجر مفاجأة كبرى ويقترب من ضم هذا اللاعب

منذ 42 دقيقة

انتهي الأمر.. ريال مدريد يخطف كبرى صفقات برشلونة

منذ 17 دقيقة

"الجريدة الرسمية" تنشر قرار زيادة أسعار البنزين

منذ حوالي 7 ساعات

تعليق مثُير من مدرب خيتافي بعد الهزيمة بخماسية أمام برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر

منذ 39 دقيقة

بدر بانون يُثير القلق داخل القلعة الحمراء قبل مواجهة إنبي

منذ أقل من ساعتين

العربية: وفاة الشقيق الأصغر لـ حسني مبارك

منذ حوالي 4 ساعات

شاهد.. مؤمن زكريا يفجر مفاجأة مدوية ويعلن عودته للملاعب قريبا

منذ يوم

عاجل - الزمالك يقرر التخلي عن نجمي الفريق نهاية الموسم

منذ ساعة و 9 دقيقة

عاجل.. الحكومة تحسم الجدل بشأن الامتحانات الإلكترونية للثانوية العامة

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:01 م

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر

تهديد من السوادن لإثيوبيا بشأن أزمة سد النهضة

03:28 م

انتهي الأمر.. ريال مدريد يخطف كبرى صفقات برشلونة

05:23 م

"الجريدة الرسمية" تنشر قرار زيادة أسعار البنزين

10:32 ص

تعليق مثُير من مدرب خيتافي بعد الهزيمة بخماسية أمام برشلونة

02:10 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر