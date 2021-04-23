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الزمالك يستثني إمام عاشور من التظلم على قرارات لجنة الانضباط
الجمعة 23/أبريل/2021 - 05:31 م
الفجر الرياضي
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كشف مصدر مقرب من لجنة التظلمات داخل الاتحاد المصري لكرة القدم عن مفاجأة جديدة، فيما يتعلق بعقوبات لجنة الانضباط السابقة برئاسة المستشار سيد البنداري، ضد لاعبي الزمالك، عقب أزمة نهائي دوري الشباب مواليد 1999.
وأكد المصدر في تصريحات صحفية إن الزمالك قدم تظلما تضمن أسماء الخماسي أحمد عيد وسيف فاروق ويحيى مفتاح وسيف الدين سيد وعمر ياسر، لكنه لم يتضمن اسم إمام عاشور.
وأخطر اتحاد الكرة نادي الزمالك أن اخر مهلة لتقديم التظلم على عقوبة إمام عاشور، اليوم الجمعة، حيث يحق للنادي التظلم بعد 10 أيام من صدور العقوبة، التي صدرت في الأصل 13 أبريل الجاري.
يذكر أن لجنة الانضباط قد اصدرت العقوبات بإيقاف إمام عاشور 12 مباراة وغرامة مالية قدرها 200 ألف جنيه، بالإضافة إلى إيقاف 5 ناشئين آخرين 8 مباريات و100 ألف جنيه غرامة مالية لكل منهم
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