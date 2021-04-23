حادث قطار طوخ وتعديل أسعار البنزين.. أبرز أحداث الأسبوع في مصر

شهدت مصر على مدار الأسبوع المنصرم، أحداثا كثيرة، في مختلف المجالات، وتستعرض "الفجر" في السطور التالية أبرز الأحداث بدءا من يوم السبت الماضى 17 أبريل، وحتى اليوم الجمعة 23 أبريل 2021.







بدء تطبيق المواعيد الصيفية لفتخ وغلق المحلات



قررت اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، تطبيق المواعيد الصيفية لغلق وفتح المحلات والمطاعم وخلافه، بداية من يوم السبت الماضي، 17 إبريل 2021.



ووفقا لقرار الحكومة، تتضمن المواعيد الصيفية فتح المحال والمولات التجارية يوميا من الساعة 7 صباحا، حتى الساعة 11 مساء، على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة، وفي الإجازات والأعياد الرسمية، لتغلق الساعة 12 منتصف الليل.



وتكون مواعيد فتح المطاعم والكافيهات، بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية، يوميا من الساعة 5 صباحا حتى الساعة 1 صباحًا، مع استمرار خدمة التيك أواي، وخدمة توصيل الطلبات للمنازل، بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة.



وتكون مواعيد فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية، يوميا من الساعة 8 صباحًا حتى الساعة السابعة مساءً، عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود، وكذا الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن، والتي يصدر بها قرار من اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة.



وتستثنى من هذه المواعيد محال البقالة، والسوبر ماركت، والمخابز، والأفران، مع مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفاكهة والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.













حادث قطار طوخ



حادث مأساوي، شهدته محافظة القليوبية، يوم الأحد الماضي، إذ انقلبت 4 عربات من قطار القاهرة - المنصورة، عند مدخل محطة سندنهور، مما أدى إلى وقوع ضحايا.



أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، في بيان، أنه في أثناء مرور قطار 949 3209 سياحي، المتجه من القاهرة إلى المنصورة، وفي تمام الساعة 13:54، سقطت 4 عربات من القطار بمدخل محطة سندنهور.



فيما أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن وفاة 11 شخصًا وإصابة 98 آخرين في الحادث.



وأوضحت الوزارة، في بيان، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ60 سيارة إسعاف نقلت المصابين إلى مستشفيات بنها التعليمي، وقليوب التخصصي، وبنها للتأمين الصحي، وبنها الجامعي، مؤكدًا أن سيارات الإسعاف ما زالت متواجدة بموقع الحادث لحين الانتهاء من أعمال إزالة آثار الحادث.



وأضاف البيان أن جميع المصابين تلقوا العلاج والرعاية الطبية اللازمة بالمستشفيات، حيث تراوحت معظم الإصابات التي استقبلها المستشفيات بين كسور، وجروح قطعية، وسحجات بأماكن متفرقة بالجسد.



ولفت البيان إلى أن الوزيرة وجهت أثناء زيارتها للمصابين بوضع جميع إمكانيات مستشفيات وزارة الصحة والسكان بمحافظة القليوبية لرعاية المصابين، فضلًا عن جاهزية مستشفيات محافظة القاهرة لاستقبال الحالات التي تحتاج إلى تدخلات جراحية دقيقة، حيث تم نقل 3 حالات حتى الآن إلى مستشفى معهد ناصر، وجار إجراء جراحات عاجلة لهم.











رئيس "الشيوخ" يُعلن خلو مقعد اللواء فاروق مجاهد



أعلن المستشار عبد الوهاب عبدالرزاق، رئيس مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة، التي عقدنت يوم الأحد الماضي، خلو مقعد اللواء الراحل فاروق مجاهد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بالمجلس، والذي وافته المنية قبل أيام.



ووقف المجلس دقيقة حدادًا على روح النائب الراحل، وحرص رئيس المجلس خلال الجلسة العامة على نعي النائب، وإتاحة الفرصة أمام الأعضاء لتقديم التعازي.









مصر تستعد لموجة ثالثة من كورونا



ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يوم الإثنين الماضي، اجتماع المجموعة الطبية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.



وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى ما تشهده مصر خلال هذه الفترة من تزايد معدلات الإصابة بفيروس كورونا، الأمر الذي يتطلب منا جميعا الحرص الزائد، وتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية بمنتهى الحسم لمكافحة انتشار هذا الفيروس.



من جانبها، أكدت وزيرة الصحة والسكان، أن هناك بالفعل احتياطيا كافيا من الأكسجين الطبي، ولا توجد أي أزمة حاليا في توافره، كما أنه لا توجد أي أزمة في توافر المستلزمات والأجهزة الطبية لمواجهة انتشار الفيروس.



وقدمت الدكتورة هالة زايد عرضا تناولت خلاله آخر المستجدات المتعلقة بفيروس كورونا، وحالات الإصابات به، مشيرة إلى أننا نشهد تزايدا في أعداد الإصابات، وهو ما يستدعي استمرار الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية والوقائية، خصوصا خلال هذه الفترة التي تشهد العديد من المناسبات، لافتة إلى نسب إشغال الأسرّة الداخلية وكذا العناية المركزة وأجهزة التنفس الصناعي في 382 مستشفى على مستوى الجمهورية، ومعدل انتشار العدوى وفقًا لتقرير منظمة الصحة العالمية.



كما تناولت الوزيرة موقف التطعيم باللقاحات في مصر، مشيرة إلى أنه جار العمل على زيادة الطاقة الاستيعابية اليومية لمختلف مراكز توفير اللقاح على مستوى الجمهورية، بحيث من المقرر أن تصل إلى أكثر من 112 ألفا يوميا.











10 قرارات مهمة من وزير النقل



أصدر مهندس كامل الوزير، وزير النقل، يوم الثلاثاء الماضي، عددا من القرارات الوزارية والتي تتعلق بقيادات الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وجاءت على النحو التالي:



- يندب المهندس أشرف محمد رسلان شلبي رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر لوظيفة مستشار الوزير لشئون السكك الحديدية



- يندب المهندس مصطفى عبد اللطيف أبو المكارم رئيسا لمجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر وذلك لمده سنة.



- يعين المهندس شعبان محمود محمد موسى رئيسا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية لتجديد وصيانة خطوط السكك الحديدية.



- يكلف المهندس محمد عامر عبد العزيز نائب رئيس مجلس إدارة الهيئه القوميه لسكك حديد مصر لقطاع المشروعات الهندسيه والتطوير بالقيام بمهام وظيفه نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة لقطاع الخدمات المشتركه وذلك بجانب عمله.



- يندب المهندس عماد اسعد غبريال عبدالملاك رئيس الإدارة المركزيه لمنشات الهيئه بقطاع الخدمات المشتركه بالهيئة القومية لسكك حديد مصر للعمل رئيسا للإدارة المركزية لشئون المنطقة الوسطى بقطاع البنية الأساسية بالهيئه وذلك لمدة سنة



- يكلف المهندس مصطفى محمد مصطفى شاهين للعمل رئيسا للإدارة المركزيه للاشارات والاتصالات بالهيئة القومية لسكك حديد مصر.



- يكلف المهندس مجدي عبد المنعم الصباغ نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر لقطاع الخدمات المشتركه بوظيفه استشاري قطاع بالهيئة.



- يكلف المهندس سامي محمد عفيفي شلبي مدير عام ورش الجرارات بفرز القاهرة بقطاع الصيانة والدعم الفني بالهيئه القوميه لسكك حديد مصر بوظيفه مستشار رئيس الهيئة.



- يكلف المهندس حسين رشيدي محمد خليل رئيس الإدارة المركزيه للاشارات والاتصالات بالهيئة القومية لسكك حديد مصر نائبا لرئيس مجلس إدارة الهيئه لقطاع البنية الأساسية.



- يندب المهندس سامي عبد الفتاح عبد المجيد رئيس الإدارة المركزيه لصيانه الوحدات المتحركه للمناطق بالهيئة القومية لسكك حديد مصر لوظيفه نائب رئيس مجلس إدارة الهيئه لقطاع صيانه الوحدات المتحركه والدعم الفني



وأشار بيان الوزارة إلى أن الهدف من هذه القرارات ليس مجرد إجراء تعديلات في قيادات الهيئة وإنما جاء لطبيعه المرحلة القادمة والتي تتطلب الدفع بعدد من الكفاءات لاستكمال مسيره التطوير الشامل لمنظومة السكك الحديدية الجاري تنفيذها وتقديم خدمات أفضل والعمل على مدار الساعة لخدمة جمهور الركاب وبذل مزيد من الجهد للارتقاء بمرفق السكك الحديدية هذا المرفق الحيوي الهام الذي ينقل ملايين الركاب سنويا











مصر تحشد لموقفها في أزمة سد النهضة



أجرى سامح شكري، وزير الخارجية زيارة إلى عدد من الدول الإفريقية الشقيقة، في إطار شرح مستجدات ملف سد النهضة والموقف المصري.



وسلم الوزير شكرى رسائل من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أشقائه رؤساء وقادة دول كينيا، وجزر القمر، وجنوب إفريقيا، والكونغو الديمقراطية، والسنغال، وتونس، حول تطورات ملف سد النهضة، والموقف المصري في هذا الشأن.



وجاءت تلك الجولة انطلاقا من حرص مصر على إطلاع دول القارة الإفريقية على حقيقة وضع المفاوضات حول ملف سد النهضة الإثيوبي، ودعم مسار التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم حول ملء وتشغيل السد على نحو يراعي مصالح الدول الثلاث، وذلك قبل الشروع في عملية الملء الثاني واتخاذ أي خطوات أحادية، فضلا عن التأكيد على ثوابت الموقف المصري الداعي لإطلاق عملية تفاوضية جادة وفعّالة تسفر عن التوصل إلى الاتفاق المنشود.











ارتفاع معدل الإصابات الأسبوعي بكورونا



أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أن معدل الإصابات الأسبوعي بفيروس كورونا المستجد سجل ارتفاعا ملحوظا، وخصوصا في بعض محافظات الجمهورية.



وأكدت الوزيرة حدوث انخفاض ملحوظ في حدة الإصابات والوفيات بين الأطقم الطبية، موضحة أن هذا يرجع إلى ما تم اتخاذه من الإجراءات التي تضمنت العمل على توفير معدات الوقاية بالكميات المطلوبة، وتنفيذ العديد من البرامج التدريبية على إجراءات مكافحة العدوى، هذا إلى جانب البدء في تطعيم الأطقم الطبية منذ شهر يناير الماضي.















تعديل أسعار البنزين



قررت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوى، فى اجتماعها عقب انتهاء شهر مارس الماضى، التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة فى السوق المحلية وذلك للربع أبريل يونيو 2021، حيث تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتبارا من الساعة العاشرة صباح اليوم الجمعة على النحو التالي:



6.50 جنيه للتر البنزين 80، و7.75 جنيه للتر البنزين 92، و8.75 جنيه للتر البنزين 95، وتثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر، وكذلك تثبيت سعر المازوت للقطاع الصناعى عند 3900 جنيه للطن.



واستعـرضت اللجنة متوسطات أسعار خام برنـت فى السوق العالمى وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه للفتـرة من يناير حتى مارس 2021، واللذين يعتبرا أهم مؤثرين ومحددين لتكلفة إتاحة وبيع المنتجات البترولية فى السوق المحلية بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى.



وجاءت توصيات اللجنة فى ضوء الأوضاع الاستثنائية التى يمر بها العالم نتيجة تداعيات جائحة كورونا.