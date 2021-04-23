مقتل الرئيس التشادي وهجوم سوري على إسرائيل.. أبرز أحداث العالم في أسبوع

شهد العالم على مدار الأسبوع المنصرم، أحداثا كثيرة، في مختلف المجالات، وتستعرض "الفجر" في السطور التالية أبرز الأحداث بدءا من يوم السبت 17 أبريل 2021، وحتى اليوم الجمعة 23 أبريل 2021:









مظاهرات في نيويورك ضد عنف الشرطة



اندلعت احتجاجات، صباح يوم السبت الماضي، في مدينة نيويورك الأمريكية، ضد عنف الشرطة، وذلك بعد أيام من حادثة مقتل الشاب من ذ وي البشرة السوداء، دانتي رايت.



وخرج عشرات الأشخاص، في مسيرة في الشوارع، دون أن تكون هناك صدامات مع رجال الشرطة، وفقًا لوكالة "نوفوستي".



ورفع المتظاهرون شعارات مثل "حياة السود مهمة"، وهتفوا باسم دانتي رايت، وهو أمريكي من أصل إفريقي قُتل مؤخرا أثناء الاعتقال، ورددوا عبارات مثل "لا يمكنك إيقاف الثورة"، "لا لشرطة نيويورك، لا لتفوق البيض"، "توقفوا عن قتل الأطفال السود"، "لا يوجد رجال شرطة جيدون في منظومة عنصرية".





وفاة السفير الفلسطيني بدمشق إثر إصابته بكورونا



أصدرت السفارة الفلسطينية بدمشق، يوم السبت الماضي، بيانًا نعت فيه السفير الفلسطيني محمود الخالدي، الذي فارق الحياة جراء مضاعفات إصابته بفيروس كورونا المستجد.



وقال البيان إن "السفير الخالدي توفي بمشفى يافا بدمشق وستتم مراسم دفنه يوم الجمعة في مقبرة الشهداء الجديدة بمخيم اليرموك بدمشق".



وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قد نعى السفير الخالدي وأعلن تنكيس الإعلام يوما واحدا حدادا عليه.



يذكر أن السفير الخالدي من مؤسسي حركة "فتح" وقد بدأ حياته السياسية عام 1969.













وفاة نائب قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني



أعلن الحرس الثوري الإيراني، يوم الأحد الماضي، وفاة اللواء محمد حجازي، نائب قائد "فيلق القدس"، إثر نوبة قلبية.



وكان حسين سلامي قائد الحرس الثوري الإيراني، عين محمد حجازي نائبا لقائد فيلق القدس في يناير 2020.











رسميا.. السودان يلغي قانون مقاطعة إسرائيل



أعلن وزير العدل السوداني نصر الدين عبد الباري، يوم الإثنين الماضي، أن بلاده ألغت رسميا قانون مقاطعة إسرائيل لعام 1958.



وكتب عبد الباري في تغريدة: "أجزنا قبل قليل في الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء مشروع قانون التعديلات المتنوعة (اعتماد النظام المالي المزدوج)، ومشروع قانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، ومشروع قانون الاستثمار، ومشروع قانون بإلغاء قانون مقاطعة إسرائيل."



وكان مجلس الوزراء السوداني قد أعلن في 4 أبريل إلغاء القانون، مؤكدا "موقف السودان الثابت تجاه إقامة دولة فلسطينية في إطار حل الدولتين".



يذكر أن قانون مقاطعة إسرائيل في السودان كان يقوم على المقاطعة الشاملة لإسرائيل، من خلال حظره على أي شخص أن يعقد بذاته أو بالوساطة اتفاقا مع أي الهيئات أو الأشخاص المقيمين في إسرائيل، أو يعلم أنهم ينتمون بجنسيتهم إليها أو يعملون لحسابها. كما يجرم التعامل مع كل الشركات والمنشآت الوطنية والأجنبية التي لها مصالح أو فروع أو توكيلات عامة فيها.













طعن 5 أشخاص داخل مسجد في ألبانيا



أعلنت الشرطة الألبانية عن إصابة 5 أشخاص أصيبوا في واقعة طعن داخل مسجد بالعاصمة تيرانا، يوم الإثنين الماضي، عقب الصلاة.



واعتقلت السلطات سريعا رجلا يبلغ من العمر 34 عاما بسبب الهجوم، وقالت وسائل إعلام محلية إنه يعاني اكتئابا وهو مطلوب لدى الشرطة بسبب حادث طعن آخر وقع في مارس.



وأفادت الشرطة بأن جميع الأشخاص المصابين جراء الطعن تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.











مقتل الرئيس التشادي المنتخب



توفي الرئيس التشادي المنتخب إدريس ديبي، يوم الثلاثاء الماضي، متأثرًا بجروح أُصيب بها على جبهة القتال، حسبما أفادت وسائل إعلام عدة.



وكانت اللجنة الانتخابية قد أعلنت فوز ديبي إتنو الذي يحكم تشاد بقبضة حديدية منذ 30 عاما بولاية سادسة، بعد حصوله على 79،32 % من الأصوات في الاقتراع الرئاسي الذي جرى في 11 أبريل.



وبعد مقتل ديبي، أعلن الجيش التشادي حل الحكومة والبرلمان، كما أعلن الجيش عن مجلس عسكري انتقالي بقيادة نجل الرئيس إدريس ديبي لإدارة البلاد، والاستعداد لإجراء انتخابات رئاسية شفافة.



كذلك أعلن الجيش التشادي، إغلاق الحدود البرية بعد مقتل الرئيس إدريس ديبي.











جماعة مسلحة تسيطر على مدينة قريبة من سد النهضة



أفادت وكالة "رويترز" للأنباء، بأن جماعة مسلحة استطاعت السيطرة على مدينة قرب سد النهضة الإثيوبي.



وأشارت إلى أنه تم السيطرة على منطقة كاماشي في منطقة بني شنقول-جوموز الغربية، وتم أسر عدد من الموظفين.



وأوضحت أن هذه المنطقة تضم حوالي 25 ألف شخص، بينما لم تذكر اسم هذه الجماعة المسلحة.













هجوم صاروخي سوري على إسرائيل



أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، إطلاق صاروخ أرض - جو من داخل سوريا وسقط جنوب إسرائيل، لافتا إلى أن الصاروخ السوري لم يصب مفاعل ديمونة ولم يقترب منه.



وأضاف: "لا خسائر أو أضرار في الهجوم الصاروخي السوري، وهاجمنا بطاريات صواريخ في سوريا ردا على الهجوم الصاروخي".



إلى ذلك، أفاد الإعلام السوري، بإصابة 4 جنود سوريين جراء غارات إسرائيلية على محيط دمشق.



















تعيين مبعوث أمريكي جديد للقرن الإفريقي



أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، تعيين مبعوث أمريكي جديد للقرن الإفريقي، وذلك في محاولة للتدخل بشكل أكبر لدفع المفاوضات المتعثرة بين الأطراف الثلاثة السودان ومصر وإثيوبيا، الخاصة بسد النهضة.



وبحسب "سكاي نيوز عربية"، فإن تعيين هذا المبعوث يأتي وسط تساؤلات عدة بشأن فرص نجاح الدبلوماسية الأمريكية هذه المرة بعد فشل جهودها العام الماضي والتي كادت أن تسفر عن اتفاق ثلاثي انسحبت منه إثيوبيا في اللحظة الأخيرة.



جدير بالذكر أن السودان تحركت بشكل مكثف خلال الساعات الماضية، لتوضيح موقفها من قضية الملء الثاني لبحيرة السد بمقدار 13.5 مليار متر مكعب، والتي تعتزم إثيوبيا البدء في تنفيذها خلال الشهرين المقبلين.