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مدير مستشفى بنى سويف التخصصي: إقبال على تطعيم فيروس كورونا

الجمعة 23/أبريل/2021 - 05:37 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
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قال الدكتور صلاح عمر جوده مدير عام مستشفى بنى سويف التخصصى، اليوم الجمعة، إن هناك إقبالا على تطعيم ضد فيروس كورونا حيث يتم التطعيم لجميع الفئات العمرية مع أولوية لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والأطقم الطبية.

جرعات كورونا

وأوضح "جودة" فى تصريحات صحفية أن المستشفى قامت بتخصيص الدور الأرضي بالمستشفى لتلقى الجرعة الأولى، والدور الثالث للجرعة الثانية، منعا للتزاحم أثناء التطعيم مؤكدا أنه جاري التنسيق مع مركز المعلومات بالوزارة لفتح نقاط جديدة داخل المستشفى وبصفة خاصة للجرعة الأولى.

محافظ بنى سويف
وتابع الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف سيرالعمل فى خطة القوافل الطبية التى تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الشؤون الصحية، حيث تستهدف القوافل إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا،مشيرا إلى أن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التى تنفذها الحكومة فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية.

صحة بني سويف
وتبين من التقرير، الذي عرضه الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة على المحافظ،الإشارة إلى قيام المديرية بتنفيذ قافلة بقرية سنور مركز بني سويف على مدار"الأربعاء والخميس 21 و22 أبريل الجاري"مكونة من 10 عيادات فى 9 تخصصات (الباطنة، الأطفال والجراحة والعظام،الأسنان،النساء،الرمد،الأسنان،الجلدية وتنظيم الأسرة) ووسط إجراءات وقائية مشددة،حيث تم الكشف على 1505مريضا وصرف العلاج لهم بالمجان،معمل دم 105، معمل طفيليات 20،حالات الأشعة 28، استصدار 5 قرارات نفقة دولة، تحويل 21 حالة للمستشفي لاستكمال العلاج - موجات فوق صوتية 44 حالة

ندوات تثقيف صحي
وشملت فعاليات القافلة تنظيم ندوات تثقيف صحي لعدد 106 مواطنا، وكانت موضوعات الندوات التثقيفية عن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية ( الالتهاب الكبدي الفيروسي - فيروس كورونا، السعار،أنفلونزا الطيور،الطفيليات المعوية والبلهارسيا )،الأمراض غير المعدية (الضغط،السكروالسمنة)، أورام الصدر، تنظيم الأسرة،النظافة الشخصية ونظافة المنزل،التغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن،ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة)، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ 100 مواطنا

وكيل صحة بني سويف

من جهته أكد وكيل الوزارة أكد أن تلك القوافل تشهد دعمًا نوعيًا من الوزارة وينفذها فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بقيادة الدكتور محمد خلف عبدالحميد منسـق القوافل العلاجية ومسئول الإمداد الطبي، طه كمال حجاج المسؤول المالى والإداري، عيد فرج مسئول معلومات القوافل، أحمد محمد عجمى مسئول إعداد موقع وتجهيز العيادات بالقوافل.

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