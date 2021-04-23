تعليم الشرقية تصدر قرار جديد بشأن امتحان مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات

أصدرت مديرية التربية والتعليم بالشرقية تفاصيل جديد بشأن الامتحانات الغير مضافة للمجموع وتم تعميم منشور علي جميع الادارات التعليمية علي مستوي محافظة الشرقية وقال المنشور: تعقد امتحانات مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات لجميع مراحل النقل من الصف الرابع وحتي الصف الثاني الثانوي وطلاب الصف الثالث الاعدادي في نهاية العام.



وقال المنشور: بالنسبة للمرحلة الابتدائية يتم تقسيم التلاميذ من قبل معلمي الحاسب الآلي في المنهج كاملا وبالدرجة الكلية وذلك بالتزامن مع اختبار شهر مايو وتحت اشراف مدير المدرسة ومتابعة موجهي الحاسب الآلي.



وأضاف المنشور أنه بالنسبة للصف الاول والثاني الاعدادي يتم تقييم الطلاب من قبل معلمي الحاسب الالي في المنهج كاملا وبالدرجة الكاملة بالتزامن مع اختبار شهر مايو اما بالنسبة لطلاب الصف الثالث الاعدادي تعقد امتحانات مادة الكمبيوتري يوم الخميس الموافق ٢٠ مايو ويعقد الامتحان علي مستوي الادارة التعليمية بالمدارس الرسمية والرسمية لغات والخاصة والخاصة فعلا وتجري الامتحانات بالمدرسة ويتولي معلمي المدرسة تقدير اوراق الاجابة علي أن اكون الدرجة الكلية من ٢٠ درجة ويكون الامتحان وفقا للمواصفات الفنية للاعوام السابقة.



واما بالنسبة للصفين الغلو والثاني الثانوي تعقد امتحانات الكمبيوتر علي مستوي المدرسة في المنهج كامل ويتم عقد الامتحان بعد امتحان شهر مايو وتحت اشراف الادارة التعليمية.