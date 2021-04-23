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مران الزمالك - عودة أوباما.. وتدريبات تأهيلية لـ "شيكابالا وحازم"

الجمعة 23/أبريل/2021 - 05:39 م
بوابة الفجر
محمد زكي
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خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات الجماعية عصر اليوم الجمعة تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني، استعدادا لمواجهة البنك الأهلي ضمن منافسات بطولة الدوري العام.

وعقد كارتيرون المدير الفني جلسة سريعة مع جهازه المعاون لمناقشة سريعة بين المدير الفني وجهازه المعاون عن برنامج الفريق في تدريبات اليوم حتى مواجهة البنك الأهلي.

كما شارك يوسف أوباما لاعب الفريق في التدريبات حيث غاب اللاعب عن مباراة الإنتاج الحربي بسبب الإصابة في الكتف.

وخاض أوباما المران بشكل كامل بعد تعافيه من الإصابة ليصبح جاهز من الناحية الطبية للمشاركة في المباريات.

وواصل محمود عبد الرازق "شيكابالا" وحازم إمام لاعبي الفريق، أداء البرنامج التأهيلي في صالة الجيمانزيوم تحت إشراف أخصائي التأهيل.

وقام شيكابالا بالجرى حول الملعب عقب انتهاء المران من أجل التعافي من الإصابة.

كما خضع لاعبو الفريق لفقرة تدريبية خاصة وهي المران من لمسة واحدة للكرة وذلك تحت اشراف الثنائي أسامة نبيه المدرب العام وأحمد عبد المقصود المدرب المساعد على تدريب اللاعبين، وركز ثنائي الجهاز الفني خلال المران على اللعب من لمسة واحدة مع تحرك اللاعبين بدون كرة.

ويستعد الفريق لمواجهة البنك الأهلي، المقرر لها يوم الإثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة للدوري الممتاز.

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