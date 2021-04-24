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ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة.. 3 ظواهر جوية تحذر منها الأرصاد خلال الأيام المقبلة

السبت 24/أبريل/2021 - 06:17 ص
أرشيفية
أرشيفية
محمد عوده
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تشهد مصر، خلال الأيام القليلة المقبلة، ارتفاعا مؤقتا في درجات الحرارة، بالتزامن مع عدد من الظواهرا لجوية التي حذرت منها الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

يأتي ذلك بعد التحسن الذى شهدته الأحوال الجوية، عقب انتهاء الموجة الحارة التي تعرضت لها البلاد، قبل أسبوع، وتحديدا يوم السبت الماضى، وبلغت ذروتها يوم الإثنين الماضي، إذ ارتفعت درجات الحرارة بشكل ملحوظ، على جميع الأنحاء، ثم عادت درجات الحرارة إلى الانخفاض مرة أخرى بداية من يوم الثلاثاء الماضي، نتيجة دخول جبهة باردة على غرب البلاد ساهمت فى تحسن الأحوال الجوية وانخفاض درجات الحرارة، لا سيما بعد تقدمها تدريجيا.

وبحسب بيان الظواهر الجوية الصادر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حذر خبراء الأرصاد من ظواهر جوية عدة، تتمثل فى الارتفاع المؤقت فى درجات الحرارة، ونشاط الرياح، والأتربة العالقة نهارا على بعض المناطق.

وتكون حالة الطقس في الفترة من السبت 24 أبريل 2021، حتى يوم الخميس 29 أبريل 2021، كما يلي:

يسود طقس معتدل نهارًا على السواحل الشمالية، وتتراوح درجة الحرارة العظمى بين 24 إلى 26 درجة مئوية، حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، وتتراوح درجة الحرارة العظمى بين 29 إلى 31 درجة مئوية، شديد الحرارة على جنوب البلاد، وتتراوح درجة الحرارة العظمى بين 36 إلى 42 درجة مئوية، لطيف ليلًا على شمال البلاد حتى شمال القاهرة الكبرى، وتتراوح درجة الحرارة الصغرى بين 16 إلى 17 درجة مئوية، معتدل جنوبًا، وتتراوح درجة الحرارة الصغرى بين 22 إلى 27 دجة مئوية.

يوم السبت 24 أبريل 2021:
- نشاط رياح أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية وجنوب سيناء.

يوم الأحد 25 أبريل 2021:
- ارتفاع مؤقت فى درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، وتتراوح درجة الحرارة العظمى بين 30 إلى 36 درجة مئوية، بينما تتراوح درجة الحرارة الصغرى بين 16 إلى 19 درجة مئوية، وعلى جنوب البلاد تتراوح درجة الحرارة العظمى بين 39 إلى 41 درجة مئوية، بينما تتراوح درجة الحرارة الصغرى بين 23 إلى 28 درجة مئوية.
- أتربة عالقة نهارا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد.
- نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من غرب البلاد.

يوم الإثنين 26 أبريل 2021:
- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب البلاد وجنوب سيناء.

يوم الثلاثاء 27 أبريل 2021:
- نشاط رياح أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب البلاد وجنوب سيناء.

يوم الأربعاء 28 أبريل 2021:
- نشاط رياح أحيانا على مناطق من الوجه البحرى والقاهرة والسواحل الشمالية الشرقية.

يوم الخميس 29 أبريل 2021:
- نشاط رياح أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء.

وناشدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين باتخاذ جميع الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.

وأكدت الهيئة أنه يتم تحديث تنبؤات الطقس بشكل يومى.

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