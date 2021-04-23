محافظ جنوب سيناء: لا زيادة في أجرة نقل الركاب بعد ارتفاع أسعار الوقود

أكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الجمعة، أنه لا زيادة في تسعيرة المواصلات، وذلك عقب زيادة أسعار الوقود، واستمرار تعريفة المواصلات الداخلية بالمحافظة كما هي قبل زيادة الوقود، مع ثبات أسعار تذاكر الأتوبيسات التي تربط بين المحافظة والمحافظات الأخرى.



وعقد محافظ جنوب سيناء اجتماع برئاسة اللواء أيمن محمد الشريف، سكرتير عام المحافظة، واللواء هشام الطويل، السكرتير العام المساعد، وحضور وكيل وزارة التموين، ولجنة الإشراف على المواقف، للتأكيد على التزام جميع السائقين بالتسعيرة القديمة، وعدم فرض أي زيادة في الأسعار، المواصلات الداخلية "تاكسي، وسرفيس" والمواصلات الخارجية، عقب زيادة أسعار الوقود.



وشدد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء علي السائقين منع استغلال المواطنين، وتشديد الحملات التموينية على محطات الوقود لمتابعة حركة البيع بهدف حماية المستهلك.



وأضاف أنه وجه بالتنسيق بين إدارة المرور وإدارات البحث الجنائي لمتابعة انتظام كافة وسائل النقل والمواصلات ومواقف سيارات الأجرة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد السائقين المخالفين، لضمان عدم استغلال المواطنين برفع قيمة تعريفة الركوب دون مبرر.



وأعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية تحريك أسعار الوقود اعتبارًا من صباح اليوم، وتأتي هذه الخطوة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة ورؤية 2030 بما يضمن إعادة توجيه الدعم لمستحقيه وزيادة الإنفاق الحكومي على الخدمات الأساسية للمواطنين.

