الليلة.. نجم "SNL " ضحية "رامز عقله طار"

يستضيف الفنان رامز جلال الفنان اسلام إبراهيم ضحية مقلب الفنان رامز جلال في الحلقه الحادثه عشر من برنامج" رامز عقله طار" والذي يعرض في تمام الساعه 6:24 بتوقيت مصر.









ويواصل النجم رامز جلال تقديم مُغامراته السنوية من خلال مقالبه، ويُقدم هذا العام برنامج "رامز عقله طار"، بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، وﯾﺑدأ اﻟﻣﻘﻠب ﺑﺎﺳﺗﺿﺎﻓﺔ ﻓرﯾﻖ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻷﺣد ﻧﺟوم اﻟﻔن أو اﻟرﯾﺎﺿﺔ أو اﻹﻋﻼم، حيث يتم ﺗوﺻﯾله إﻟﻰ ﻣﻛﺎنٍ ﻣﺎ في مدينة الرياض حيث يتعرض لمغامرة غير متوقعة، وﻣن ھﻧﺎ ﺗﺑدأ اﻹﺛﺎرة واﻟرﻋب ﻟﻠﺿﯾف، ما يُزيد من فزعه وخوفه.













يذكر أن إسلام ابراهيم قد شارك في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل"100 وش" والذي حقق نجاحا كبيرا به فهو من بطوله نيللي كريم، اسر ياسين، اسلام ابراهيم،مصطفي درويش تأليف عمرو الدالي، إخراج كامله ابو ذكري