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محاكمة متهمين بحيازة مخدر الهيروين بمصر القديمة

الجمعة 23/أبريل/2021 - 05:50 م
بوابة الفجر
داليا عادل
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قررت النيابة العامة بجنوب القاهرة، إحالة شخصين للمحاكمة الجنائية، لاتهامهما بحيازة مواد مخدرة داخل سيارة ميكروباص، قبل بيعها لعملائهما في مصر القديمة

كانت النيابة قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حولهما للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهما تهمة الاتجار في المواد المخدرة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين، لهما معلومات جنائية، مقيمان بمحافظة القاهرة، حال استقلالهما سيارة "ميكروباص" ( قيادة أحدهما وملك الآخر) بدائرة قسم شرطة مصر القديمة وبحوتهما (كمية من مخدر الهيروين – مبلغ مالي – 2 هاتف محمول).

بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، والهاتفين لتسهيل الاتصال بعملائهما، والسيارة لتسهيل تحركاتهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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