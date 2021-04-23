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البرلمان العربي يدين الإنتهاكات الإسرائيلية في القدس ويطالب المجتمع الدوليلتوفيرالحماية للشعب الفلسطيني

الجمعة 23/أبريل/2021 - 05:55 م
بوابة الفجر
هالة الشحات
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أدان البرلمان العربي ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي من اعتداءات وحشية على الفلسطينيين في أحياء القدس الشريف والتي أسفرت عن مئات الجرحى، فضلا عن تحريض المستوطنين والجماعات اليمينية المتطرفة على قتلهم والمساس بممتلكاتهم.

كما حمل البرلمان العربيّ قوات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن هذه المواجهات الخطيرة وماسينتج عنها من تداعيات على أمن واستقرار المنطقة برمتها، داعيا المجتمع الدولي للاضطلاع بدوره ووقف هذه الاعتداءات وعدم الصمت حيال تلك الانتهاكات وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، خاصة المقدسيين الذين يتعرضون لأبشع عملية طرد وتهجير قسرية من مدينتهم.

مشددًا على أن القدس الشرقية ستظل عاصمة دولة فلسطين وخط أحمر.

موضحًا ان قوات الاحتلال تسعى لمنع مشاركة المواطنين الفلسطينيين في القدس في العملية الانتخابية وهذا يمثل اعتداء واضح وصريح على كل التشريعات والمواثيق الدولية وبنود الاتفاقيات التي أقرت بحق كل المدن الفلسطينية، بما فيها مدينة القدس الشريف.

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