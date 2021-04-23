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الزمالك يكشف موقفه من تأجيل مباراة القمة

الجمعة 23/أبريل/2021 - 05:57 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة الزمالك ضمن مباريات الدور الثاني من بطولة الدوري المصري الممتاز يوم 10 مايو المقبل.

وكشف إبراهيم عبد الله عضو اللجنة التنفيذية بنادى الزمالك أن ناديه يرفض التعليق على طلب الأهلى تأجيل مباراة القمة المقرر لها 10 مايو المقبل بالجولة 21 لمسابقة الدوري الممتاز.

وقال إبراهيم عبد الله في مداخلة هاتفية لبرنامج النجوم فى رمضان عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة:"طلب الأهلى تأجيل القمة يرفض الزمالك التعليق عليه ، هذا الطلب سوف يذهب لإتحاد الكرة ووقتها  تتخذ الجبلاية قراراها".

وتابع عضو لجنة الزمالك :" تأجيل القمة لم يثار داخل الزمالك حتى الان ، ولن نطلب تأجيل القمة بسبب إصابة أي لاعب ، هدفنا الحفاظ على استمرارية مسابقة الدوري حتى ينتهى في موعده دون تأجيل".

وأكمل إبراهيم عبد الله :" في حالة موافقة اتحاد الكرة على تأجيل قمة الاهلى والزمالك وقتها سيعلق الزمالك على قرار قائلا :" لكل حادث حديث وقتها".

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