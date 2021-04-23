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فلسطين تسجل 1440 إصابات جديدة بفيروس كورونا
الجمعة 23/أبريل/2021 - 05:43 م
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سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية 23 وفاة و1440 إصابة بفيروس كورونا و2546 حالة تعاف، في جميع المحافظات الفلسطينية.
وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم ،أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 90.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 8.5%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات ، لافتةً إلى وجود 147 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 40 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 438 مريضاً.
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