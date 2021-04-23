Advertisements

فلسطين تسجل 1440 إصابات جديدة بفيروس كورونا

الجمعة 23/أبريل/2021 - 05:43 م
بوابة الفجر
Advertisements
سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية 23 وفاة و1440 إصابة بفيروس كورونا و2546 حالة تعاف، في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم ،أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 90.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 8.5%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات ، لافتةً إلى وجود 147 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 40 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 438 مريضاً.

أخبار تهمك

نجم الزمالك يقترب من الرحيل

منذ أقل من نصف ساعة

شاهد.. مؤمن زكريا يفجر مفاجأة مدوية ويعلن عودته للملاعب قريبا

منذ يومين

3 أندية أوروبية تسعي لخطف نجم الأهلي

منذ 11 دقائق

"الجريدة الرسمية" تنشر قرار زيادة أسعار البنزين

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - بشرى سارة في الأهلي.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر

منذ ساعة و 27 دقيقة

وضع كورونا مقلق وفرض قيود قريبا.. 5 رسائل جديدة من متحدث الحكومة

منذ يوم

تعليق مثُير من مدرب خيتافي بعد الهزيمة بخماسية أمام برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

انتهي الأمر.. ريال مدريد يخطف كبرى صفقات برشلونة

منذ ساعة

عاجل - الزمالك يقرر التخلي عن نجمي الفريق نهاية الموسم

منذ أقل من ساعتين

شوقى غريب يكشف عن أسماء الثلاثي الكبار فى قائمة منتخب مصر الأولمبي

منذ ساعتين و 44 دقيقة

الزمالك يستثني إمام عاشور من التظلم على قرارات لجنة الانضباط

منذ أقل من ساعة

مانشستر يوناتيد يفجر مفاجأة كبرى ويقترب من ضم هذا اللاعب

منذ ساعة و نصف

قرار جديد من كارتيرون تجاه إمام عاشور

منذ ساعة و 9 دقيقة

تهديد من السوادن لإثيوبيا بشأن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يكشف موقفه من تأجيل مباراة القمة

منذ نصف ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:01 م

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر

انتهي الأمر.. ريال مدريد يخطف كبرى صفقات برشلونة

05:23 م

تهديد من السوادن لإثيوبيا بشأن أزمة سد النهضة

03:28 م

"الجريدة الرسمية" تنشر قرار زيادة أسعار البنزين

10:32 ص

شاهد.. مؤمن زكريا يفجر مفاجأة مدوية ويعلن عودته للملاعب قريبا

08:28 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر