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زيدان يتحدث عن صعوبة مواجهة ريال بيتيس تحت قيادة بيليغريني

الجمعة 23/أبريل/2021 - 05:54 م
بوابة الفجر
وكالات
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استبعد مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان أن تكون مباراة ريال بيتيس المقبلة على ملعب ألفريدو دي ستيفانو بمثابة فخ، مبرزاً مستوى الفريق الذي يدربه مانويل بيليغريني وإدراكه للنتائج الجيدة التي يحققها الفريق الأندلسي مؤخراً.

 استبعد مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان أن تكون مباراة ريال بيتيس المقبلة على ملعب ألفريدو دي ستيفانو بمثابة فخ، مبرزاً مستوى الفريق الذي يدربه مانويل بيليغريني وإدراكه للنتائج الجيدة التي يحققها الفريق الأندلسي مؤخراً.

وقال المدرب الفرنسي "ليست مباراة فخ، لأننا نعرف أنه فريق كبير سنواجهه وفاز هنا في السنوات الأخيرة. علينا تقديم أفضل نسخة منا للفوز بالثلاث نقاط".

وأضاف "ستكون تجربة أخرى إضافية. سنواجه فريقاً جيداً للغاية وقويا، يلعب كرة قدم جيدة. نحن مستعدون لتقديم مباراة كبيرة ونريد الاستمرار في فعل ما نفعله. إنها مباريات قوية، وسيتعين علينا اللعب 90 دقيقة بمستوى عال للغاية".

ويتطلع ريال مدريد، صاحب المركز الثاني، لتكرار النجاح في الليجا والفوز باللقب للموسم الثاني توالياً، وهو ما أكد زيدان أنه أمر "صعب للغاية" لأنها "بطولة تنافسية للغاية".
ويعد هذا الهدف بالإضافة إلى "المنافسة في التشامبيونز ليغ" هو ما يشغل المدرب الذي تجنب مرة أخرى الحديث عن مستقبله بعدما قال رئيس النادي فلورنتينو بيريز إنه لا يتخيل الموسم المقبل من دون وجوده في قيادة الفريق".

وقال "أفكر في كل يوم بيومه، أنا مشغول الآن بشأن ما سنفعله الآن، لا أدري ما سيحدث خلال شهر أو شهرين.

 حان الآن إنهاء الموسم لاننا في هذا المشروع وبعدها سنتحدث عن مستقبلي في النادي وما سيحدث، ولكن الآن نحن نركز على كل يوم بيومه".

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