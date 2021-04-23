نجم الزمالك يقترب من الرحيل

اقترب محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وقال إبراهيم عبد الله عضو اللجنة التنفيذية بنادى الزمالك أن محمد عواد حارس الزمالك تلقى عرضاً من السعودية ولكن تم رفضه.





وتحدث إبراهيم عبد الله في مداخلة هاتفية لبرنامج النجوم فى رمضانعبر أثير إذاعة الشباب والرياضة:" محمد عواد حارس محترم، وواجه حظ سيئ في أول مبارياته مع الزمالك، متأثر سلبياً من عدم المشاركة مع الفريق".





وتابع عضو لجنة الزمالك :"محمد عواد لديه عروض من السعودية وتحدث معى عنها في السنغال وقولتله ركز مع الزمالك وهتاخد الفرصة".





وأكمل :"لم نجلس مع محمد عواد حالياً بعد تصريحاته بطلب الرحيل عن الزمالك".





وأتم عبد الله :"لازم نحترم غضب اللاعبين من عدم المشاركة طالما لم يخرج عن نطاق المؤسسة ، وسأحرص على التواصل مع محمد عواد لتهدئته ولم أتحدث مع أسامة نبيه في مسألة معاقبة الحارس بعد طلبه الرحيل ، قد تكون شائعة".



