Advertisements

عاجل - موسيماني ينقلب على ثنائي الأهلي.. ويطلب ضم هذا اللاعب

الجمعة 23/أبريل/2021 - 06:35 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
Advertisements


طلب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الأهلي من الإدرة محاولة تسويق إثنين من لاعبي القلعة الحمراء خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.

وعلم الفجر الرياضي أن موسيماني طلب تسويق حسين الشحات وطاهر محمد طاهر وذلك بعد المستوى الذي ظهر عليه الثنائي خلال الفترة الماضية وآخرها خلال مواجهة سموحة.

في الوقت الذي طالب فيه موسيماني التعاقد مع لويس ميكسويني المدير الفني لفريق نادي سيمبا التنزاني من أجل تدعيم خط هجوم القلعة الحمراء.

يذكر أن الأهلي خسر أمام سموحة بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جعت الفريقين يوم الخميس الماضي ضمن منافسات الدوري المصري لكرة القدم.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

موسيماني ا الفجر الشحات الزمالك الاهلي

أخبار تهمك

شوقى غريب يكشف عن أسماء الثلاثي الكبار فى قائمة منتخب مصر الأولمبي

منذ حوالي 3 ساعات

انتهي الأمر.. ريال مدريد يخطف كبرى صفقات برشلونة

منذ أقل من ساعتين

شاهد.. مؤمن زكريا يفجر مفاجأة مدوية ويعلن عودته للملاعب قريبا

منذ يومين

مفاجأة.. نجم الأهلي مرشح للمشاركة مع منتخب مصر الأولمبي فى الأولمبياد

منذ أقل من ساعة

عاجل - الزمالك يقرر التخلي عن نجمي الفريق نهاية الموسم

منذ ساعتين و 32 دقيقة

عاجل - موسيماني ينقلب على ثنائي الأهلي.. ويطلب ضم هذا اللاعب

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر

منذ ساعتين

الزمالك يكشف موقفه من تأجيل مباراة القمة

منذ ساعة و 6 دقيقة

عاجل - بشرى سارة في الأهلي.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 19 ساعة

وضع كورونا مقلق وفرض قيود قريبا.. 5 رسائل جديدة من متحدث الحكومة

منذ يوم

تهديد من السوادن لإثيوبيا بشأن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

3 أندية أوروبية تسعي لخطف نجم الأهلي

منذ ساعة الا ربع

"الجريدة الرسمية" تنشر قرار زيادة أسعار البنزين

منذ حوالي 9 ساعات

تعليق مثُير من مدرب خيتافي بعد الهزيمة بخماسية أمام برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

مانشستر يوناتيد يفجر مفاجأة كبرى ويقترب من ضم هذا اللاعب

منذ ساعتين و 5 دقيقة

قرار جديد من كارتيرون تجاه إمام عاشور

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

فايلر ينقلب على ثنائي الأهلي

موسيماني يطلب ضم 3 صفقات من صن داونز لتدعيم الأهلي

موسيماني يضغط على إدارة الأهلي لحسم هذه الصفقة

حسام حسن يصدم موسيماني والأهلي

موسيماني يتمسك بتدعيم هذا المركز في الأهلي

عاجل - نجم الأهلي يرحل عن الفريق حال استمرار موسيماني

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:01 م

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر

انتهي الأمر.. ريال مدريد يخطف كبرى صفقات برشلونة

05:23 م

تهديد من السوادن لإثيوبيا بشأن أزمة سد النهضة

03:28 م

"الجريدة الرسمية" تنشر قرار زيادة أسعار البنزين

10:32 ص

عاجل - موسيماني ينقلب على ثنائي الأهلي.. ويطلب ضم هذا اللاعب

06:35 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر