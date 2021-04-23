عاجل - موسيماني ينقلب على ثنائي الأهلي.. ويطلب ضم هذا اللاعب









طلب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الأهلي من الإدرة محاولة تسويق إثنين من لاعبي القلعة الحمراء خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.





وعلم الفجر الرياضي أن موسيماني طلب تسويق حسين الشحات وطاهر محمد طاهر وذلك بعد المستوى الذي ظهر عليه الثنائي خلال الفترة الماضية وآخرها خلال مواجهة سموحة.





في الوقت الذي طالب فيه موسيماني التعاقد مع لويس ميكسويني المدير الفني لفريق نادي سيمبا التنزاني من أجل تدعيم خط هجوم القلعة الحمراء.





يذكر أن الأهلي خسر أمام سموحة بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جعت الفريقين يوم الخميس الماضي ضمن منافسات الدوري المصري لكرة القدم.



