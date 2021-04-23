عاجل - الكشف عن حقيقة حصول الأهلي على توقيع صفقة الموسم

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الجمعة 23/أبريل/2021 - 07:04 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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كشف على أبو جريشة رئيس اللجنة الفنية بالنادى الإسماعيلى، أن شائعات توقيع باهر المحمدى للنادى الأهلى من شأنها أن تهز استقرار الدراويش.

وقال أبو جريشة في مداخلة هاتفية لبرنامج النجوم في رمضان عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة:" توقيع باهر المحمدى للأهلى ليس صحيح، ومينفعش في الظروف الصعبة يتم الحديث عن انتقال لاعب مهم للأهلى، هذه شائعات هدفها هز استقرار الفريق".

وأضاف أبو جريشة :"باهر المحمدى اقترب من العودة للمشاركة مع الفريق بعد تعافيه من الإصابة ، والفريق مركز في معسكره المغلق الدراويش ولا نفكر في انتقالات اللاعبين حالياً".

وأكمل رئيس اللجنة الفنية بالإسماعيلى :"نمر بفترة صعبة والجمهور يساندنا للخروج منها وعانينا من الإصابات الكثيرة ولكن اللاعبين في مرحلة التعافى والعودة للفريق، وفترة التوقف أفادت الدراويش".

وأوضح :"ذهبت للأهلى والزمالك للتعاقد مع اللاعبين والناديين رحبوا ولكن رغبة اللاعبين كانت الفيصل في ذلك لدرجة أن محمود الخطيب رئيس الاهلى طالب لاعبيه بالانضمام للإسماعيلى الضلع الثالث في الكرة المصرية وأهم رافد لمنتخب مصر في سنوات طويلة ومنهم أحمد حجازى وعمرو السولية وباهر المحمدى وعبد الله السعيد وأحمد فتحى كانوا في الأساس أشبال في الإسماعيلي".

ويتابع :" عندما توليت مسئولية اللجنة الفنية وجدت كل اللاعبين في وادى لدرجة أن بعضهم يتعالج في مصر بعيداً عن النادى".

واختتم تصريحاته قائلًا:" الدولة تساعدنا ووزير الرياضة يدعمنا وبذلنا مجهود كبير لحل كل المشكلات ، ولمست تحسن الحالة النفسية للاعبين وذهبت لهم في معسكر الإسكندرية وتناولت معهم السحور".

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