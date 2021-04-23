Advertisements

الاختيار 2 الحلقة 10.. كريم عبدالعزيز على قائمة اغتيالات الإخوان

الجمعة 23/أبريل/2021 - 05:59 م
الاختيار 2 الحلقة 10
الاختيار 2 الحلقة 10
Advertisements

الاختيار 2 الحلقة 10 ، واصل مسلسل "الاختيار 2" تفوقه الكبير خلال سباق مسلسلات رمضان 2021، حيث أنه نال إعجاب الكثيرين، وحقق نسب مشاهدات عالية.

الاختيار 2 الحلقة 10

وتصدرت الاختيار 2 الحلقة 10 تريند محرك البحث الشهير جوجل حيث شهدت العديد من الأحداث الكبيرة التي تضمنت اغتيال المقدم محمد مبروك وكذلك إقامة جنازة عسكرية له.

اغتيال مبروك في الاختيار 2 الحلقة 10

واستعان المخرج بيتر ميمي بمشاهد حقيقية من جنازة الشهيد محمد مبروك خلال عرض الاختيار 2 الحلقة 10 بينما انتقل بكادر للأخوان وهم يحتفلون باغتيال البطل، معلنين مسؤليتهم عن الحادث تحت ستار "أنصار بيت المقدس".

الانتقام لمبروك في الاختيار 2 الحلقة 10

وأمر اللواء رفعت الذي يجسد شخصيته رياض الخولى ضمن أحداث الاختيار 2 الحلقة 10 بالتحرك بسرعة على هذا الملف لأنه يتوقع وجود قائمة اغتيالات كثيرة لدى هذه الجماعات بعد محاولة اغتيال وزيرة الداخلية.

تفاصيل الاختيار 2 الحلقة 10

وشهدت أحداث مسلسل الاختيار 2 الحلقة 10 تلقي رشا عزاء زوجها محمد مبروك وترفض إخابر أبنائها بوفاة والدهم، بينما ساندتها نادية زوجة زكريا الذي وقف لأخذ العزاء ومعه يوسف.

زكريا على قائمة الاغتيالات في الاختيار 2 الحلقة 10

وأخبر كريم عبدالعزيز زوجته بأنه لن يعود للمنزل في اليومين المقبلين ضمن الاختيار 2 الحلقة 10 ويخرج يوسف "أحمد مكي" للحديث مع زكريا خارج سرداق العزاء.

أحداث الاختيار 2 الحلقة 10

وشهد مسلسل الاختيار 2 الحلقة 10 مفاجأة بذهاب الضابط الخائن أحمد عويس لتقديم واجب العزاء وسط تظاهره بالبكاء، ويحصل على رقم موبايل يوسف الذى اندهش من هذا التصرف، في إشارة لاستهدافه.

شبط منفذو قتل مبروك في الاختيار 2 الحلقة 10

وذهبت فرق المداهمة بأمر من اللواء رفعت إلى مدينة قها بقيادة يوسف الذي يجسد دوره الفنان أحمد مكي، لأحد المجرمين ويتم ضبطه، لكن يصاب أحد أفراد المداهمات في مشهد مأساوي ويموت.

مواعيد عرض مسلسل الاختيار 2  بعد عرض الحلقة 10

ويعرض مسلسل الاختيار 2 عبر فضائية ON الساعة 9 مساء ويعاد في الـ2 صباحاً والساعة 3.30 عصراً، بينما يذاع على قناة ON دراما الساعة 10.15 مساء ويعاد الساعة 4 صباحاً والساعة 11.30 صباحاً والساعة 4.45 مساء.

أبطال مسلسل الاختيار 2

يشارك في مسلسل الاختيار 2 مجموعة من ألمع النجوم، حيث يقوم ببطولته النجمين كريم عبد العزيز، وأحمد مكى، إلى جانب إياد نصار، وبشرى، وإنجى المقدم، ونخبة من ألمع النجوم.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مواعيد مسلسل الاختيار 2 مواعيد عرض مسلسل الاختيار 2 مواعيد عرض الاختيار 2 مسلسل الاختيار 2 الحلقة 10تفاصيل الاختيار 2 الحلقة 10 مسلسل الاختيار 2 الحلقة 10 مسلسل الأختيار الاختيار الحلقة 1 الأختيار أحدداث الاختيار 2 الحلقة 10 أبطال مسلسل الاختيار 2 أبطال الاختيار 2

أخبار تهمك

"الجريدة الرسمية" تنشر قرار زيادة أسعار البنزين

منذ حوالي 8 ساعات

الزمالك يستثني إمام عاشور من التظلم على قرارات لجنة الانضباط

منذ أقل من ساعة

تعليق مثُير من مدرب خيتافي بعد الهزيمة بخماسية أمام برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الزمالك يقترب من الرحيل

منذ أقل من نصف ساعة

مانشستر يوناتيد يفجر مفاجأة كبرى ويقترب من ضم هذا اللاعب

منذ ساعة و نصف

قرار جديد من كارتيرون تجاه إمام عاشور

منذ ساعة و 8 دقيقة

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر

منذ ساعة و 26 دقيقة

عاجل - الزمالك يقرر التخلي عن نجمي الفريق نهاية الموسم

منذ أقل من ساعتين

تهديد من السوادن لإثيوبيا بشأن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 3 ساعات

وضع كورونا مقلق وفرض قيود قريبا.. 5 رسائل جديدة من متحدث الحكومة

منذ يوم

3 أندية أوروبية تسعي لخطف نجم الأهلي

منذ 10 دقائق

شوقى غريب يكشف عن أسماء الثلاثي الكبار فى قائمة منتخب مصر الأولمبي

منذ ساعتين و 43 دقيقة

شاهد.. مؤمن زكريا يفجر مفاجأة مدوية ويعلن عودته للملاعب قريبا

منذ يومين

عاجل - بشرى سارة في الأهلي.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 18 ساعة

الزمالك يكشف موقفه من تأجيل مباراة القمة

منذ نصف ساعة

انتهي الأمر.. ريال مدريد يخطف كبرى صفقات برشلونة

منذ ساعة

موضوعات متعلقة

خلاف عشماوي وعماد مع أبوعبدالله.. موعد عرض مسلسل الاختيار الحلقة 15 والقنوات الناقلة

موعد عرض مسلسل الاختيار الحلقة 23 والقنوات الناقلة بعد الانتقام للشهيد رامي حسنين

موعد عرض مسلسل الاختيار 2 والقنوات الناقلة

بعد قليل.. الحلقة الثالثة من مسلسل "الاختيار 2" على "on"

مسلسل الاختيار 2 الحلقة 3.. رجال الأمن يخترقون اعتصام "رابعة" المسلح

رمضان 2021.. ننشر تفاصيل وأحداث الحلقة الثالثة من مسلسل "الاختيار 2"

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:01 م

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر

انتهي الأمر.. ريال مدريد يخطف كبرى صفقات برشلونة

05:23 م

تهديد من السوادن لإثيوبيا بشأن أزمة سد النهضة

03:28 م

"الجريدة الرسمية" تنشر قرار زيادة أسعار البنزين

10:32 ص

شاهد.. مؤمن زكريا يفجر مفاجأة مدوية ويعلن عودته للملاعب قريبا

08:28 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر