الاتحاد الأوروبي يعلن عن المدن التي ستستضيف منافسات كأس الأمم الأوروبية

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، اليوم الجمعة، أن منافسات كأس الأمم الأوروبية، التي تأجلت من العام الماضي إلى العام الجاري بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، ستقام في 11 مدينة أوروبية بدلاً من 12 مدينة كما كان مقرراً.

وفي ما يلي قائمة المدن الـ11 المستضيفة للبطولة والمباريات المقررة في كل مدينة مع نسب الحضور الجماهيري المخطط لها:

لندن: ثلاث مباريات في دور المجموعات ومباراتان في دور الـ16 ومباراتا الدور قبل النهائي ومباراة النهائي - 25 % من سعة المدرجات على الأقل.

سانت بطرسبرغ: ست مباريات في دور المجموعات ومباراة واحدة في دور الثمانية - 50% من سعة المدرجات.

باكو: ثلاث مباريات في دور المجموعات ومباراة واحدة في دور الثمانية - 50% من سعة المدرجات.

ميونخ: ثلاث مباريات في دور المجموعات ومباراة واحدة في دور الثمانية - 14500 مشجع على الأقل.

روما: ثلاث مباريات في دور المجموعات ومباراة واحدة في دور الثمانية - 25% من سعة المدرجات على الأقل.

غلاسغو: ثلاث مباريات في دور المجموعات ومباراة واحدة في دور الستة عشر - ما بين 25 و33% من سعة المدرجات.

كوبنهاجن: ثلاث مباريات في دور المجموعات ومباراة واحدة في دور الستة عشر- ما بين 25 و33% من سعة المدرجات.

أشبيلية: ثلاث مباريات في دور المجموعات ومباراة واحدة في دور الستة عشر - 30% من سعة المدرجات على الأقل.

أمستردام: ثلاث مباريات في دور المجموعات ومباراة واحدة في دور الستة عشر - ما بين 25 و33% من سعة المدرجات.

بودابست: ثلاث مباريات في دور المجموعات ومباراة واحدة في دور الستة عشر - 100% من سعة المدرجات.