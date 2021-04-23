كرر رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أليكساندر سيفرين، تهديداته بإبعاد الأندية المستمرة في دوري السوبر الأوروبي، من أي بطولة يقيمها "يويفا" في المستقبل.



ريال مدريد وبرشلونة وميلان ويوفنتوس، هي أربعة أندية لم تعلن عن انسحابها من البطولة التي خطط لها 12 نادياً من أندية النخبة الأوروبية، قبل أن يتسبب الأمر في ردود أفعال جماهيرية كبيرة.



وقال سيفرين في تصريحات لمجلة دير شبيغل، اليوم الجمعة: "أولئك الذين لايزالون موجودين في دوري السوبر الأوروبي، قد لا يمكنهم المشاركة في بطولات "يويفا" في المستقبل".



وأضاف: "بطولاتنا ستكون رائعة حتى بدون تلك الأندية الأربعة".



وكان هدف بطولة دوري السوبر الأوروبي هو منافسة دوري أبطال أوروبا والذي ينظمه "يويفا"، لكن المشروع يبدو وأنه في طريقه إلى الإنهيار بعد انسحاب ستة أندية إنجليزية إلى جانب أتلتيكو مدريد الإسباني وإنتر ميلان الإيطالي.



لكن رئيس نادي ريال مدريد، فلورينتينو بيريز، والذي يترأس أيضاً بطولة دوري السوبر الأوروبي، أكد في مرات عديدة أن الأمور لم تنته بعد لأن الأندية لا يمكنها مغادرة تلك البطولة.



وقال سيفرين: "حاولوا مرة وفشلوا"، معرباً عن ثقته في أن تكون المحادثات المستقبلية حول دخل الأندية أسهل.