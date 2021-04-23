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حسم مصير نهائي كأس ألمانيا من حضور الجماهير

الجمعة 23/أبريل/2021 - 06:02 م
بوابة الفجر
وكالات
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أكد الاتحاد الألماني لكرة القدم، اليوم الجمعة، إقامة المباراة النهائية لبطولة كأس ألمانيا المقررة يوم 13 مايو بدون جمهور.

ونشر الاتحاد الألماني تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ذكر خلالها أن الملعب الأولمبي سيبقى مغلقا أمام الجماهير بسبب إجراءات احتواء جائحة فيروس كورونا.

وذكر الاتحاد الألماني: بسبب اللوائح المعمول بها حاليا في برلين، لا يمكن تقديم طلب لاستقبال الجماهير حتى 9 مايو المقبل.

وكان رئيس ألمانيا فرانك فالتر شتاينماير وقع، الخميس، على قانون الحماية من العدوى بعد تعديله وإضافة "مكابح الطوارئ" ، ليعطي الحكومة الفيدرالية صلاحيات إضافية لمعالجة عدد الإصابات المتزايد بفيروس كورونا، حيث دخلت البلاد الموجة الثالثة من العدوى.

وتقام جميع مباريات كرة القدم في ألمانيا بدون جمهور منذ الخريف.

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