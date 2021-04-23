الهلال الأحمر المصري يجري أكبر عملية تعقيم للمساجد في 10 محافظات

أجرت جمعية الهلال الأحمر المصري، اليوم الجمعة، أكبر عملية تعقيم لكبرى المساجد في ١٠ محافظات، وذلك في إطار تطبيق الإجراءات الإحترازية لمكافحة فيروس كورونا "كوفيد-19"، تنفيذا لتوجيهات نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي.



وتضمنت عملية التعقيم اليوم في القاهرة والجيزة مسجد يوسف الصحابي، مسجد نوري خطاب، مسجد السلام، مسجد فاطمة الشربتلي، مسجد الرحمن، مسجد الأشراف، مسجد السيدة نفيسة، مسجد الرحمن الرحيم، مسجد الرحمن الرحيم، مسجد النور، مسجد الفتح، مسجد سيدنا الحسين، مسجد الأزهر الشريف، مسجد المحمودية، مسجد السيدة زينب، مسجد الخازندار، مسجد عمرو بن العاص، مسجد عمر مكرم، مسجد مصطفى محمود، مسجد أسد بن الفرات، مسجد الاستقامة، جامع الحصري.



كما تم تعقيم كبرى المساجد في كفر الشيخ، المنوفية، الدقهلية، المنيا، الاسماعيلية، الأسكندرية، الوادي الجديد وأسيوط.



ومن المقرر أن يطلق الهلال الأحمر المصري المرحلة الثانية من تعقيم المساجد الاسبوع المقبل لتضم كبرى المساجد في كافة محافظات الجمهورية.