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مواعيد عرض مسلسل الاختيار 2 الحلقة 11 وكشف لغز الضابط الخائن

الجمعة 23/أبريل/2021 - 06:02 م
مسلسل الاختيار 2 الحلقة 11
مسلسل الاختيار 2 الحلقة 11
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مسلسل الاختيار 2 الحلقة 11.. اشتعلت المنافسة في السباق الرمضاني الحالي، بين كافة الأعمال الدرامية المقدمة خلال هذا الشهر المبارك، والتي شهدت تألق ونجاح مسلسل الاختيار 2.

مسلسل الاختيار 2 الحلقة 11

وتترقب الجماهير المصرية والعربية عرض مسلسل الاختيار 2 الحلقة 11 والتي ستشهد أحداثا كبيرة ومهمة، حيث اشتعلت الأحداث باغتيال الشهيد محمد مبروك، وافتتضاح أمر الأخوان وانكشاف قائمة الاغتيالات التي كان على رأسها زكريا.

الاختيار 2 الحلقة 11 وتفاصيل الحلقة الماضية

وتصدرت الاختيار 2 الحلقة 10 تريند محرك البحث الشهير جوجل، قبل عرض الحلقة 11 اليوم حيث شهدت العديد من الأحداث الكبيرة التي تضمنت اغتيال المقدم محمد مبروك وكذلك إقامة جنازة عسكرية له.

اغتيال مبروك قبل عرض الاختيار 2 الحلقة 11

واستعان المخرج بيتر ميمي بمشاهد حقيقية من جنازة الشهيد محمد مبروك خلال عرض الاختيار 2 الحلقة 10 بينما انتقل بكادر للأخوان وهم يحتفلون باغتيال البطل، معلنين مسؤليتهم عن الحادث تحت ستار "أنصار بيت المقدس".

الانتقام لمبروك في الاختيار 2 الحلقة 10

وأمر اللواء رفعت الذي يجسد شخصيته رياض الخولى ضمن أحداث الاختيار 2 الحلقة 10 بالتحرك بسرعة على هذا الملف لأنه يتوقع وجود قائمة اغتيالات كثيرة لدى هذه الجماعات بعد محاولة اغتيال وزيرة الداخلية.

تفاصيل الاختيار 2 الحلقة 10

وشهدت أحداث مسلسل الاختيار 2 الحلقة 10 تلقي رشا عزاء زوجها محمد مبروك وترفض إخابر أبنائها بوفاة والدهم، بينما ساندتها نادية زوجة زكريا الذي وقف لأخذ العزاء ومعه يوسف.

زكريا على قائمة الاغتيالات في الاختيار 2 الحلقة 10

وأخبر كريم عبدالعزيز زوجته بأنه لن يعود للمنزل في اليومين المقبلين ضمن الاختيار 2 الحلقة 10 ويخرج يوسف "أحمد مكي" للحديث مع زكريا خارج سرداق العزاء.

أحداث الاختيار 2 الحلقة 10

وشهد مسلسل الاختيار 2 الحلقة 10 مفاجأة بذهاب الضابط الخائن أحمد عويس لتقديم واجب العزاء وسط تظاهره بالبكاء، ويحصل على رقم موبايل يوسف الذى اندهش من هذا التصرف، في إشارة لاستهدافه.

ضبط منفذو قتل مبروك في الاختيار 2 الحلقة 10

وذهبت فرق المداهمة بأمر من اللواء رفعت إلى مدينة قها بقيادة يوسف الذي يجسد دوره الفنان أحمد مكي، لأحد المجرمين ويتم ضبطه، لكن يصاب أحد أفراد المداهمات في مشهد مأساوي ويموت.

مواعيد عرض مسلسل الاختيار 2 الحلقة 11 

ويعرض مسلسل الاختيار 2 الحلقة 11 عبر فضائية ON الساعة 9 مساء ويعاد في الـ2 صباحاً والساعة 3.30 عصراً، بينما يذاع على قناة ON دراما الساعة 10.15 مساء ويعاد الساعة 4 صباحاً والساعة 11.30 صباحاً والساعة 4.45 مساء.

أبطال مسلسل الاختيار 2 وعرض الحلقة 11

يشارك في مسلسل الاختيار 2 مجموعة من ألمع النجوم، حيث يقوم ببطولته النجمين كريم عبد العزيز، وأحمد مكى، إلى جانب إياد نصار، وبشرى، وإنجى المقدم، ونخبة من ألمع النجوم.

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