الزمالك يصعد ملف مباراة الترجي والمولودية بخطاب رسمي

أرسل الزمالك خطاباً للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، "كاف"، مطالباً إياه بالتحقيق فيما حدث في لقاء الترجي ومولودية الجزائر، في سادس جولات دوري أبطال أفريقيا، والتي تسببت في إقصاء الفريق "الأبيض" من البطولة.













كانت المباراة المذكورة انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، ليتأهل الترجي كمتصدر للمجموعة الرابعة، يليه مولودية الجزائر، فيما أقصي الزمالك من المسابقة.













وقال رئيس المنظومة الإعلامية في الزمالك، عمرو الدردير، في وقت سابق لموقع فالجول: "قررنا تقديم شكوى للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" ضد الترجي والمولودية".













وأضاف: "ستستند الشكوى إلى فيديوهات المباراة، خاصة في الشوط الثاني، وكذلك إحصائيات المباراة في شوطها الثاني، لأن ما حدث لا يمت للعب النظيف بصلة".











