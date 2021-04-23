مفاجأة.. نجم الأهلي مرشح للمشاركة مع منتخب مصر الأولمبي فى الأولمبياد









يستعد منتخب مصر الأولمبي لمواجهة كل من إسبانيا وأستراليا والأرجنتين فى دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو يوليو المقبل.





وأعلن عبد الرحمن إسماعيل وكيل أعمال محمد مجدى أفشة نجم النادى الاهلى ومنتخب مصر الأسبق ، أن أفشة ضمن المرشحين للإنضمام للمنتخب الاوليمبى في اوليمبياد طوكيو.





وقال عبد الرحمن إسماعيل في مداخلة هاتفية لبرنامج النجوم في رمضان مع الاذاعية نجلاء حلمى والناقد الرياضى محمد عراقى عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة :" المنتخب الاوليمبى لم يخطرنا بشكل رسمي برغبته في ضم أفشة لأوليمبياد طوكيو ، ولكن شوقى غريب المدير الفني للمنتخب تحدث معنا وأبلغنا أن أفشة ضمن قائمة الـ 14 لاعب"



